Tras su paso por la Unión Española y Colo Colo, Miguel Pinto está en la búsqueda de continuar su carrera en la Primera División. El meta no tiene problemas en retornar donde su viejo amor, la U.

Miguel Pinto fue uno de los arqueros que tuvo jornadas doradas en la Universidad de Chile y donde forjó las bases para su carrera en el fútbol chileno e internacional. El arquero, eso sí, tras su paso por Colo Colo, no dejó buenas sensaciones en los hinchas que no perdonan su paso por el Cacique. Pese a ello y a los gritos que recibió este año mientras jugaba en la Unión Española, el meta deja atrás la odiosidad y no tendría problemas para volver a casa.

Cómo buen jugador formado en la U, Pinto tiene deseos de atajar sus últimos balones entre los tres tubos de la meta azul. Sin embargo, con el arribo de Cristopher Toselli a los estudiantiles, su deseo queda prácticamente en eso, en buenas intenciones.

"Uno siempre va a tener las puertas abiertas cuando te valoran", dijo Pinto en Radio Agricultura manifestando su intención de querer volver al cuadro azul, aunque es una tarea titánica. En la U, el meta quien también atajó en la Selección Chilena, conquistó dos títulos y uno junto a Colo Colo.

Hasta el momento, Pinto está a la espera de conseguir un contrato para seguir su carrera deportiva con 39 años. "Todavía no se firma nada. Hay cosas bien adelantadas, pero, hasta que no se firme nada, el interés de cualquier club se va a evaluar", agregó.

Miguel Pinto está enfocado en volver algún día a la U (Agencia Uno)

Pinto con una carrera notable como arquero de la Selección Chilena junto a Bielsa y sus pasos por el Atlas de México hacen que aún sueñe en grande para estar en la máxima categoría del fútbol chileno.

"Mi intención ahora es poder seguir jugando en Primera División", deslizó Pinto. Ahora, el destino debe ver si se hace real o no su deseo de continuar en la cúspide del Torneo Nacional.