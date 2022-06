El ex jugador de Universidad de Chile, quien incluso fue campeón con los azules, habló el interés que tuvo en volver a la U antes de sumarse a Ñublense y aseguró que la dirigencia quiso aprovecharse del entusiasmo del hincha con una oferta no acorde a sus servicios.

Lorenzo Reyes llegó esta temporada a Ñublense con el cartel de un jugador que brilló hace un par de años, pero que estaba sin club y le costaba sostener rendimientos como el que lo llevó a equipos como el Real Betis de España o al Almería.

El ex Huachipato y Universidad de Chile encontró su mejor versión en el equipo de Jaime García y actualmente es pieza fundamental en un Ñublense que se ilusiona con pelear el Campeonato Nacional 2022 hasta el final, donde es puntero junto a Colo Colo y Unión Española.

En conversación con el programa De Fútbol se Habla Así de DIRECTV Sports, Lorenzo Reyes se refirió a la posibilidad que tuvo de volver a Universidad de Chile a principio de año y le cayó con todo a la dirigencia azul por la oferta realizada.

“No tengo respuesta a no poder fichar en Universidad de Chile. Yo hice un gran esfuerzo, pero no se dieron las cosas por parte del club. En la prensa se decía que yo quería cobrar una fortuna y es falso. En la U están haciendo las cosas muy mal”, dijo con mirada crítica ‘Lolo’.

Bajo esa misma línea, Reyes siguió disparando: “En la Universidad de Chile se aprovecharon que yo tenía muchas ganas de venir y realizaron una oferta no adecuada. Hablé con mi representante y dijimos que no me podía ‘regalar’. Me parece que me querían solo por las peticiones de los hinchas”, complementó.

En el cierre, el jugador chillanejo avisó que Ñublense no claudicará en su lucha por el torneo, diciendo que “Somos un equipo que no se achica ante nadie, que trata siempre de imponer su juego (…) Es imposible no estar ilusionado con la posibilidad de ser campeones en este torneo. Tenemos un gran grupo de jugadores y un entrenador que nos entrega toda la confianza. Sabemos que podemos pelear hasta el final”, remató.