Los jugadores de Universidad de Chile que podrían vestir por última vez la camiseta de la U ante Cobresal

En el fin de la temporada 2022 para Universidad de Chile este sábado en el duelo ante Cobresal, algunos jugadores podrían vestir por última vez la camiseta de la U y no solo aquellos que finalizan contrato, si no también que con vínculo vigente no estarían considerados para el próximo año.