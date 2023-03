Viene un nuevo Superclásico, el 193 entre Colo Colo y Universidad de Chile por Campeonatos Nacionales y mucho se juega en la previa. Cada estamento ligado al fútbol, hace sus predicciones y arma un panorama de lo que podría ser el partido en sí.

En ese espectro, existen aquellos que con sus voces han dado vida a este importante compromiso. Bolavip Chile conversó con algunos de ellos que incluso ya preparan sus versos para que queden inmortalizados entre los hinchas del equipo ganador, mientras que otros también en algún momento de sus carreras, fueron partícipe de este gran momento del deporte chileno.

Ernesto Díaz Correa: "Tiene cara de empate"

El eterno Ernesto Díaz Correa de Al Aire Libre en Radio Cooperativa se dispuso a dar su parecer respecto al partido que se nos viene. El creador del "Mató, mató, mató" alaba lo que viene mostrando el caudro azul, pero que los albos también levantaron en el último partido. "Vienen parejo en rendimiento. Colo Colo con el triunfo ante Magallanes logró por lo menos identificarse con su juego y la Universidad de Chile viene bien, pisando fuerte y solo con la duda de quién ir arriba. Este clásico tiene cara de empate, Colo Colo con su gente, pero la U viene bien, más sólido y mejor que años anteriores", sentenció el narrador.

En ADN se viene relato a dos voces

Como en los viejos tiempos de la radiotelefonía nacional, Radio ADN dispondrá a dos de sus relatores para el Superclásico, práctica que ya se ha hecho anteriormente en la emisora de Los Tenores. Héctor Tito Garrido y Alberto Jésus López, El Trovador del gol", serán quienes llevarán las emociones a sus auditores.

Ambos, conversaron con Bolavip y el primero en dar su parecer fue Tito Damegol, quien prevee un partido apretado, pero que finalmente terminará favoreciendo a los albos. "La U ha mejorado ostensiblemente, Colo Colo mejoró ante Magallanes, pero será ajustado. De ganar Colo Colo será un marcador exiguo, los veo más sólido, pero no veo un triunfo mirando por el retrovisor. Serán 40 mil personas y el futbolista se motiva. Un empate o un triunfo de Colo Colo por la diferencia mínima", señaló el joven relator de Rancagua.

Por su parte, López fue más cauto y si bien dice que cuesta dar un pronóstico, sí valora la confianza de los hinchas azules que sienten que este puede ser el partido en que se rompa el maleficio. "Siempre los clásicos son con pronóstico reservado. La Universidad de Chile llega a este partido con un poco más de confianza, los hinchas confían más que en otras ocasiones y da esa sensación que ahora sí se puede. Se equipara el tema porque la U viene bien y está el tema que Colo Colo jugará en su estadio, no es que uno no se quiera mojar como se dice en buen chileno. Es un partido con jugadores nuevos, que quieren brillar con luz propia y que quieren demostrar lo suyo en la U y lo propio en Colo Colo. Los de la U confiados, los de Colo Colo se aferran a su historia. Un clásico es un clásico y es por eso que cuesta dar un marcador", enfatizó el dueño del "golazo, dios mio, golazo".

Otro que entregó su apuesta es Patricio Barrera, el Grillo del Gol, quien si bien no estará en esta ocasión, sí narró Superclásicos anteriormente. Para Barrera habrá un ganador, no sabe cuál, pero sí un vencedor en Macul. "Colo Colo viene en una pequeña alza, Quinteros le está encontrando la mano al equipo y se vio reflejado con Magallanes. La U venía mostrando un buen juego que fue bien interpretado por La Calera y lo complicó en Santa Laura. Sabemos lo que genera el Monumental y la historia a favor de Colo Colo, pero viendo lo futbolístico llegan con la mismas opciones de triunfo. Yo creo que va a haber un ganador, no se cual, pero no será empate. Ojalá la gente que va al estadio y quienes lo vean por televisión, disfruten el clásico 193", cerró el también relator de TNT Sports.

Alejandro Lorca: "Siento que es un empate"

Para el relator de Radio Agricultura y también en TNT, Alejandro Lorca, el duelo no pasará de la igualdad y considera que futbolísticamente ninguno de los dos equipos es la gran maravilla. "Empate. Creo que llegan en instancias muy parejas en lo futbolístico. No están bien, la U está en rodaje, ha encontrado cierta línea futbolística, pero demostró inmadurez en el segundo tiempo ante Unión La Calera. Colo Colo tiene la ventaja de la localía y la historia con cierta contundencia, pero de mitad para atrás todavía en búsqueda y Quinteros no ha dado con la tecla de lo defensivo y ahí la balanza se podría inclinar para la U, pero siento que es un empate", puntualizó Lorca.

Paulo Flores: "Cara de empate, aunque la U puede dar la sorpresa"

Quien también entregó su visión de lo que vaya a ocurrir en Macul el próximo domingo fue Paulo Flores. El comunicador confía en que la Universidad de Chile algo puede hacer y revertir la historia, en un duelo, claro está, se presenta en la previa, en condiciones muy parejas. "Como se han dado las cosas, Colo Colo llega con el envión anímico de haber vencido a Magallanes no jugando un gran compromiso, pero con la fuerza necesaria para decir 'voy a estar presente' en el Estadio Monumental. A su vez, el equipo azul dejó bastante que desear en el segundo tiempo ante Unión La Calera, creo que se ha notado el alza en el equipo de Pellegrino y que no se tiene la responsabilidad de otros planteles. Hay mucha gente nueva que va a enfrentar estos compromisos más la experiencia de Matías Zaldivia que puede ser fundamental y decir a sus compañeros de lo que significa jugar en el Estadio Monumental. El favorito es Colo Colo, la responsabilidad es de Colo Colo, pero veo el partido con carita de empate, aunque también me inclino un poco por la U y que podría dar la sorpresa", dijo Flores.

JR: "Una puchanga que puede ser un empate"

El último en ser consultado fue el gran Juan Ramón Cid. El reconocido JR está más en la línea de no dejarse presionar por un fútbol de tan bajo nivel como lo es el del balompié nacional, pero que de todas maneras la gente vibra con estos partidos. "Yo creo que va a ser un empate. Colo Colo ha bajado mucho y la U ha subido. Nuestro fútbol está bastante mediocre, pero a nuestro nivel donde nos entretenemos con nuestras pichangas, yo creo que puede ser un empate, en esta ocasión", cerró el relator.

Barrera y Cid también dieron sus pronósticos (Archivo)

Todo el mundo ya tiene su pálpito, su postura respecto a este nuevo Superlcásico. El día domingo después de las 20 horas sabremos quién acertó en relación a sus apuestas.