Unión La Calera anunció este miércoles a su nuevo delantero y se trata de un viejo conocido en el fútbol chileno, Lucas Passerini. El delantero de 27 años fue oficializado por el club calerano para esta temporada 2022.

El atacante llega desde el fútbol mexicano, donde su último equipo fue el Cruz Azul y en que además vistió las camisetas del Necaxa y Atlético San Luis. Ahora, regresa a nuestro país luego de paso por Palestino en el año 2019.

Feliz de estar acá en esta institución. Con la ilusión y las expectativas muy altas de tratar de hacer en el plano y mantener a La Calera allá arriba, hacer las cosas bien y después sabemos que tenemos la Copa Sudamericana. Tenemos un rival dentro de poco, trataremos de superar esa fase, meternos en la fase grupos, hacer un buen papel y representar bien a La Calera y Chile", expresó en un video compartido en las redes sociales del club.

En cuanto a la adaptación con el equipo, el argentino entregó algunos detalles para su puesta a punto y así enfrentar los desafíos que tendrán por delante junto al cuadro cementero.

"Por ahí en la adaptación seguir agarrando un poquito de ritmo. Si bien uno viene haciendo pretemporada, no es lo mismo sumarse así a compañeros nuevos y grupo nuevo. Me han recibido de buena manera, hay compatriotas que por ahí te ayudan a que llegues e insertes mejor al grupo. Eso le hace muy bien a un jugador nuevo cuando le toca entrar a una institución y tener 20 o 30 compañeros que no los conocías. Así que feliz y agradecido por eso", cerró.

Recordar que Unión La Calera se mide este domingo ante Universidad de Chile, en lo que será el inicio del Campeonato Nacional 2022. El partido está programado para este domingo 6 de febrero a la 18:00 horas en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar.