Sin duda que uno de los mejores que dejó huella en el último tiempo en Universidad Católica fue Luciano Aued. El jugador arribó a la precordillera en el año 2017 y desde ahí marcó un antes y después en su carrera, donde a la postre obtendría varios títulos.

No obstante, previo a finalizar la temporada 2022, el jugador junto al gerente deportivo de la UC, José María Buljubasich, realizó una conferencia de prensa en donde confirmó su adiós del conjunto estudiantil una vez terminada la competencia.

El argentino fue despedido en el estadio Santa Laura ante el público cruzado junto a otros históricos, como José Pedro Fuenzalida y Germán Lanaro. Ahora, el volante busca un nuevo reto a sus 35 años y reconoció que un equipo del fútbol chileno lo llamó para ser refuerzo en 2023.

"Me han llamado equipos de Chile. Me llamó Coquimbo Unido, tuvimos una charla con el presidente para ver si estaba interesado", sostuvo el ex Racing Club en conversación con ESPN FShow Chile.

El argentino dejó la UC tras finalizar la temporada 2022 | Foto: Agencia UNO

El ex UC agregó que le llamaba la atención defender la camiseta pirata, pero que luego no continuaron las conversaciones. Además, aseguró que no iría a Universidad de Chile ni a Colo Colo.

"Yo le dije que me interesaba competir y estar en un equipo de esa línea. Después no volvimos a charlar. También hubo otros sondeos de Chile. No me cierro a jugar a otro equipo. A la U o Colo Colo no iría", cerró.