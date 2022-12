El ex jugador de Universidad Católica, Luciano Aued, aún no define su futuro pero, lo que sí tiene claro, es que tanto en Argentina como en Chile jamás cruzaría la vereda futbolísticamente a los archirrivales.

El Mercado de Pases del fútbol chileno estuvo marcado por el cruce de vereda de Matías Zaldivia desde Colo Colo a Universidad de Chile, un hecho que si bien no es primera vez que sucede, no ocurre con regularidad en el balompié nacional.

Uno que aún no ha encontrado club es Luciano Aued, histórico jugador del tetracampeonato de Universidad Católica quien no seguirá con los cruzados el próximo año y está a la espera de resolver qué le depara el futuro.

“Yo no me cierro a jugar en Chile o en Argentina. En Chile me han tratado bien, mi hija nació ahí, tiene sus amigos del jardín. En Argentina está toda mi familia y me sentiría cómodo”, dijo en primera instancia en diálogo con RedGol.

Aued tajante con los cruces de vereda. | Foto: Agencia UNO

Aued, eso sí, se cierra tajantemente a jugar en los clásicos rivales de Católica y se desmarca de Matías Zaldivia: “Después de la UC, lógicamente es imposible ir a Colo Colo o la U de Chile. El resto de los equipos hay que ver qué piensa”.

“Son decisiones personales, son respetables porque es una profesión. Cada uno lo puede sentir como más le parezca. No es que esté mal si alguien hace eso de jugar en el clásico rival, pero yo no podría, no me gustaría, complementó sin cargarle una cruz a quien lo haga.

En el cierre, reveló que pudo haber cruzado de vereda, pero sus valores se lo impidieron: “Me siento identificado con el club, me trataron bien siempre y el hincha hizo sentir parte a mi familia. Eso se agradece, por lo que tengo ese sentido de lealtad (…) El 2019 tuve la opción de ir a la U, también recibí comentarios de Gustavo Quinteros que me hizo chistes cuando llegó a Colo Colo, pero mi respuesta iba a ser tajante. Es la forma en que me he comportado siempre”, remató.