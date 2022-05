Luis Jiménez no aguantó la emoción en su despedida del fútbol: "Quería despedirme en la cancha de toda la gente"

El 22 de mayo de 2022 quedará marcado en los corazones baisanos ya que es el día en que se retiró de las canchas Luis Jiménez, volante que tuvo una exitosa carrera internacional y que volvió a Chile para retirarse en Palestino, el equipo que lo vio nacer y además, volver a ser parte de la selección chilena.

Luego del claro triunfo de los tricolores sobre Cobresal, el Mago fue ovacionado por el respetable que llegó a la Cisterna a darle el último adiós y no pudo contener la emoción frente a ese último mensaje.

Consultado por TNT si la decisión de colgar los botines fue repentina, Jiménez aclara que "tenía la desición tomada desde el año pasado. Sentía que no era justo terminar fuera de la cancha, el año pasado tuve una lesión. No es que quería que me aplaudieran, pero quería despedirme en la cancha de toda la gente", dijo a TNT Sports.

Además dio detalles de por qué se retira hoy. "Me siento muy feliz con la carrera que he hecho. No quería terminar con lesiones ni altos y bajos; creo que es un buen momento", afirmó.

Luis Jiménez le dijo adiós al fútbol (Agencia Uno)

El Mago tuvo palabras para su querido Palestino, asegurando que "por suerte me tocó defender mi club, el club que me vio nacer. Logramos obtener un título después de 40 años. Estoy feliz, contento".

Respecto al futuro, Jiménez cuenta que "tengo varios proyectos. Me he preparado desde hace mucho tiempo para terminar. Por ahora voy a aprovechar mi familia y aprovechar de descansar".

Para el final, el destacado jugador manda un potente mensaje. "Le agradezco a todos, a los hinchas del fútbol. Desde que llegué a Chile, incluso hinchas de otros equipos que no son Palestino me han entregado muchísimo cariño y se agradece. Soy un agradecido de lo que el fútbol me pudo dar, y siento que le pude entregar lo que tenía", cerró.