Universidad de Chile está en busca de más nombres para su plantel, pues a Diego López se le complicó el escenario con la salida de Hernán Galíndez del equipo y ahora deberán ir por un nuevo portero para competir con Cristóbal Campos y en que ya se habla de uno nombre.

Alguien que conoce el puesto y de jugar en la U es Luis Marín. El Mundialista en Sudáfrica 2010 con La Roja tiene a su candidato para que sea el segundo portero del elenco universitario y es uno formado en las filas azules como Nelson Espinoza.

"Para mí la solución del arquero si es que no se deciden traer uno de Primera B, porque la idea no es tapar a Campos y tiene que jugar sí o sí, tiene la solución en hacer que vuelva Nelson Espinoza que está a préstamo en Copiapó y no ocuparía cupo. La norma le permite que el jugador que está a préstamo al volver no sea parte de los cupos de refuerzos, entonces la U ahí lo soluciona”, sostuvo el ex meta en Todos Somos Técnicos.

"Si bien es cierto que puede arriesgar, pero es un jugador de casa y lo soluciona de esa forma. O sea, si es que la U está complicada por si le pasa algo a Campos y necesita un arquero", agregó Marín.

El portero formado en la U se encuentra en Deportes Copiapó en Primera B | Foto: Agencia UNO

Finalmente, el ex guardameta cree que la opción de Pedro Garrido no es muy favorable de momento debido a un inexperiencia y juventud, pero que Espinoza podría entregarle una buena opción a López para pensar en reforzar otras posiciones.

"Garrido es muy chiquito para mí, es mucho riesgo y lo pueden matar. Nelson Espinoza ha jugado en la U, jugó clásicos y creo que es un jugador que le permite a la U buscar otro refuerzo en jugadores de campo", cerró.