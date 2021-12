En las últimas horas, Juan Cristóbal Guarello reportó sobre la opción de Manuel López a Colo Colo. La información que entregó el periodista señala que el delantero de 26 años es "un jugador que es del todo gusto de (Gustavo) Quinteros por la envergadura física, la capacidad técnica y lo goleador que es".

El propio goleador de la Primera B, conversó con Bolavip acerca de esta información: "Para mí es un orgullo. La verdad que no sabía nada, pero es un orgullo aunque sea que esté mi nombre en clubes tan grandes como es Colo Colo en este caso. La verdad que un orgullo, motivación para seguir por este camino en el que estoy, seguir perfeccionandome, mejorando y por qué no algún día llegar a un club grande", confesó el jugador de 1.92.

López forma parte de los futbolistas futboleros, un grupo que en sus tiempos libres sigue enganchado a su profesión y observando todo lo que puede: "La realidad es que me encanta mirar fútbol. Miro la B, miro la A, miré Colo Colo, la verdad que me gusta mucho mirar, pienso que mirando uno aprende y se perfecciona. Sigo el fútbol chileno a full".

El ex Flandria aseguró que el Cacique tiene buenos centrodelanteros, elogió a Morales y mencionó otros factores que afectaron al conjunto albo: "La realidad es que tenían delanteros, tenían a Iván Morales que hizo un montón de goles también, después le tocó la racha de no poder convertir. También tuvieron problemas que creo que fueron díficiles para sobrellevar el torneo"

Además dejó bien en claro que su opinión es desde afuera: "Hizo un buen torneo, a lo último terminó pasando factura los dos partidos que jugaron con juveniles, pero no lo vi mal tampoco y tampoco puedo opinar de un lugar donde no estoy y no competí.

El '9' que tiene 21 goles en 21 partidos desde agosto a la fecha se refirió a lo que viene en su futuro en medio de la incertidumbre de que el partido de promoción está postergado a la espera del fallo por la denuncia a Deportes Melipilla.

"Mi pase pertenece a Deportes Antofagasta estoy a préstamo acá en Copiapó hasta el 31 de diciembre. Espero que se pueda resolver todo cuanto antes, así podemos tener una noticia de qué es lo que va a pasar y con la ilusión de hacer historia en este club. Después dependo de Antofagasta que es el dueño de mi pase", expresó.

También se refirió a sus metas: "Me enfoco en el hoy, hoy me debo a Copiapó. Tenemos que ver qué es lo que va a pasar. Todavía no sé que va a pasar en mi futuro, pero si obviamente mi deseo como jugador y mi meta es llegar a un club de Primera División de acá de Chile o de cualquier país y obviamente llegar a un grande sería un sueño para mí".

Del peor momento de su carrera al mejor en meses



Manuel López vive un gran presente luego de estar sin jugar el primer semestre cuando estaba a préstamo en Lautaro de Buin y luego ir cedido a Deportes Copiapó, club donde tiene 21/21 en los números: "Por lejos el mejor promedio de mi carrera, en cuanto a cantidad de partidos y de goles. Cuando vine a Copiapó, la idea del equipo que me transmitieron mis compañeros y el cuerpo técnico era la de ascender".

"Hemos hecho muy buenos partidos, ganamos la Liguilla y éramos justos merecedores de esta final por la promoción. Ahora pasa esto y un poco como que te genera incertidumbre. La realidad es esa no saber cuando vamos a jugar, si íbamos a jugar, que no nos digan nada es un poco raro. En cuanto a lo personal contento feliz, pero siempre digo lo mismo sin mis compañeros no hubiese sido posible", añadió.

Antes de vivir el presente dulce quedó en inactividad, puesto que iba a fichó por el recién ascendido a Primera B, Lautaro de Buin, que fue sancionado por dobles contratos y perdió el ascenso, permanenciendo en Segunda División. Esta situación dejó a López sin equipo hasta el segundo semestre.

"El peor momento de mi carrera por lejos. Entrenar todos los días y no poder el fin de semana salir a una cancha a competir, a gritar goles, no se lo deseo a nadie. La verdad que fue muy duro, por suerte tuve el apoyo de mi familia, de mi novia, de la familia de mi novia. Todos siempre aportando y también busqué una ayuda psicólogica en el coaching que me ayudó un montón. Estuvimos hablando todo el semestre de estar preparados, de que la oportunidad me va a llegar. No iba a tener tiempo de acoplarme, sabía que tenía que llegar y rendir con seis meses de inactividad", relató.



"En Copiapó encontré todo, mi mejor versión. Contento por esto y no me conformo, quiero ir por más y seguir gritando más goles todavía. Uno depende del equipo, la realidad es que solo no voy a hacer 21 goles, uno depende del equipo. Creo que la clave fue, obviamente todo ese semestre que estuve en inactivdad entrené por mi cuenta en doble turno, perfeccionar como lo hago todo el tiempo, definiciones. Se basó más que nada en la cabeza, en estar más tranquilo, saber que una oportunidad por partido iba a tener, tengo que estar tranquilo, pensante y sereno para resolverla de la mejor manera, eso fue la clave para hacer la cantidad de goles que hice este semestre", confesó.

Sociedad con Jorge Luna

Jorge Luna, volante de gran capacidad que destacó en Santiago Wanderers, es una de las figuras de Deportes Copiapó y socio de Manuel López en las asistencias. El centrodelantero valoró a todo el equipo y reveló cómo funciona su sociedad con el volante en el campo de juego.

"Es todo el grupo, todo el plantel, tenemos un plantel muy bueno, muy competitivo, el que sale o el que entra rinde de la misma manera. Hoy por hoy en el fútbol es díficil encontrarlo y bueno la verdad es que en todos los clubes que he jugado siempre he tenido un compañero donde nos hemos entendido bien, pero con Jorge hemos hecho una dupla muy buena. Prácticamente no nos hablamos dentro del campo de juego, con solo una mirada sabemos lo que hace uno y lo que hace el otro", reflexionó.

"No voy a decir la calidad de jugador que es, es un terrible jugador, para mí no tendría que estar donde está, tendría que estar mucho más arriba por la calidad que tiene. En mi caso aprovechar su calidad, ser inteligente, buscar mis movimientos y después quedar solo de cara al arco, porque no tenía duda que me iba a dejar solo mano a mano con el arquero", complementó.

Un goleador pragmático

Manuel López explicó cómo ha trabajado en la definición y la toma de decisiones: "Es de público conocimiento que uno va pensando las cosas en cada jugada, uno entra y la mejor decisión es que entre como tenga que entrar, mi opinión es esa, tiene que entrar, después si lo hago de la chilena, si la empujo, la pelota tiene que entrar y a mí lo que me gusta es hacer goles. Obviamente como miro todo el tiempo fútbol, veo como definen los mejores, como se mueven, intento copiarlos y eso se ve reflejado también".

Entre esos referentes están los '9' que la rompen en el fútbol mundial: "Miro a todos, ahora se me vienen a la mente (Robert) Lewandowski, (Erling) Haaland, a Haaland lo miro mucho, me gusta mucho la forma de juego que tiene, como se mueve en los espacios, Cavani tiene unos movimientos letales".

También mencionó colegas del medio local: "Si vamos a hablar de fútbol local, el fútbol de Primera he mirado mucho a (Joaquín) Larrivey, a (Fernando) Zampedri, a Gonza Sosa, quien es un amigo que me pone muy contento su presente. Intento mirar a todos, siento que mirando fútbol puedo mejorar y analizar todas esas cuestiones, las definiciones, los movimientos dentro del área, para después cuando me toque dentro del campo de juego, realizar esos mismos movimientos", desarrolló.

En ese contexto espera seguir el camino de Gonzalo Sosa, quien pasó del ascenso a ser una de las figuras del Campeonato y fichó Mazatlán de México: "El Ascenso es muy duro, te enfrentas a rivales muy duros. Creo que ahí depende de cada uno, como está preparado para afrontar el desafío de estar en la Primera División. Si vamos al ejemplo de Gonza Sosa, yo ya lo conocía y no me sorprendió el nivel que mostró este torneo siendo goleador".

"Esos ejemplos son motivación y ganas de poder lograr lo mismo, de que trabajando y uno dedicándose como debe ser, siendo profesional, no tengo dudas de que ese momento va a llegar. Obviamente hay que acompañarlo de muchas cosas, pero no tengo dudas y estoy convencido de que me va pasar lo mismo", finalizó.