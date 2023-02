El ex delantero se refirió a lo que ha sido la performance del ex Independiente en las cuatro fechas disputadas con la camiseta de Universidad de Chile.

Universidad de Chile obtuvo su segundo triunfo en el torneo y fue ante Magallanes. Los azules suman seis puntos de los doce disputados hasta el momento y la victoria contra la Academia ha recompuesto el ambiente en el CDA.

En cuanto al nivel mostrado por algunos jugadores, en Al Aire en Cooperativa se refirieron al de Leandro Fernández. El ex Independiente llegó como una carta goleadora, pero aún no convierte en el presente torneo.

Ante aquello, es que Marcelo Barticciotto afirmó que aguarda por una mejor versión del argentino, aunque también se debe considerar otro factores para que su nivel aumente con el correr de los cotejos.

"Creo que uno espera más, yo esperaba mucho más. Lo que pasa es que recién empieza el campeonato y creo que tiene margen para mejorar todavía y tampoco el equipo lo ayuda demasiado, pero espero mucho más de él. Gran parte del segundo tiempo, si bien no fue extraordinario, me parece que subió su nivel", sostuvo 'Barti'.

"Entró más en juego, más en contacto con la pelota. Uno espera que desequilibre un poco más, porque en el mano a mano es muy bueno. Los últimos minutos contra Palestino hizo un par de jugadas buenas sobre la izquierda, enganchó un par de veces, dejó a jugadores en el camino", agregó.

El atacante es uno de los refuerzos azules para este 2023 | Foto: Agencia UNO

Finalmante, el ex jugador manifestó que Fernández es alguien que requiere de estar constantemente en conexión con el balón.

"Ante Magallanes se mostró más en contacto con la pelota, que es lo que le gusta a él. El tema es si pasa por él o pasa porque el equipo no tiene mucho la pelota, entonces tampoco entra tanto en juego", expresó.

"A mi me pasaba, si uno no entraba en juego, me iba un poco del partido. Hay jugadores que necesitan estar en contacto con la pelota y también necesitan del equipo que ayude en eso, pero claro que uno espera mucho más de él, porque puede y lo vio jugar", cerró.