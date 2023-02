Las polémicas arbitrales que sucedieron en los distintos partidos del fin de semana pasado, sumado a la actitud del referí en Chile desde que inicio el Campeonato Nacional 2023 ha estado en tema de todos y no nadie le ha hecho el quite al análisis.

Por consecuencia, ha generado muchas críticas en técnicos como Gustavo Quinteros, Ariel Holan y también de otros clubes de Primera División que se han quejado por la forma en que se arbitra y por el criterio que se emplea en determinadas acciones.

Uno que no estuvo para nada de acuerdo con tanto reclamo fue Marcelo Barticciotto, ex jugador de fútbol profesional quien hoy día está en ESPN y le hice un tirón de orejas a los equipos ‘grandes’ que tanto lloran.

Quinteros ha sido el máximo exponente del reclamo en Chile. | Foto: Agencia UNO

“Hay muchos reclamos, el tema es que en definitiva tengamos claro, sobre todo los protagonistas, que esto se instaló, que esto ya está puesto y que van a tener paciencia porque los árbitros se van a equivocar. No es que vayan a perjudicar a un equipo X a propósito, sino que el modelo te lleva a que se repente se equivoquen”, exclamó Barti.

Barticciotto no cree que sea para tanto: “No ha habido errores groseros como un gol que no entró y te lo cobraron, o un offside de un metro, yo no lo he visto. Me cuesta entender tanto reclamo de tantos técnicos y sobre todo de equipos grandes”

ver también Jugadora de Audax Italiano barre el piso con la 'Jefa' Carla Guerrero

En el cierre reveló que, como técnico, la única vez que se sintió perjudicado fue contra el Cacique: “Cuando dirigí la Universidad de Concepción -claro que es distinto, pero yo no me sentí nunca perjudicado salvo el partido de ida en la final con Colo Colo, donde no nos cobraron dos penales grandes como una casa”, cerró.