Marcelo Díaz es, sin duda, uno de los jugadores más recordados y queridos por la fanaticada azul tras el exitoso paso que dejó a la U con un título internacional y varios torneos nacionales en el bolsillo entre 2011 y 2012.

Carepato fue formado en las divisiones inferiores de Universidad de Chile y al principio le costó consolidarse en el equipo de sus amores, razón por la cual partió a préstamo a Deportes La Serena el 2010, en donde jugó 13 partidos con los papayeros y anotó 5 goles, lo que le sirvió como carta de presentación para volver a la U a ganarse un puesto, pese a que él tenía otras intenciones.

Invitado al panel de Todos Somos Técnicos de TNT Sports, Díaz aseguró que “Cuando termino el préstamo en La Serena, yo ya tenía todo arreglado en Huachipato con Salah. Llego a la U de vuelta y Sampaoli no me dejó ir”, rememoró de entrada.

El ahora volante de Libertad de Paraguay aseguró que la situación incluso la conversó con el ex gerente deportivo de la U, Sabino Aguad: “Hay unas anécdotas con Sabino Aguad en que yo le pedía por favor que me dejara ir a Huachipato y no me dejaron (…) las cosas de la vida”.

¿Podrá Marcelo Díaz rememorar la época exitosa de Universidad de Chile en 2011? De pronto, aseguró que sus intenciones son “volver a la U y ganar la Copa Libertadores”, pero también ha sido enfático en que se ha ofrecido para volver y que la dirigencia no lo ha querido y menos lo querrán con la edad que tiene. Solo el tiempo dirá si Carepato puede tener un nuevo paso por los azules y vestir de gloria a un equipo que lo pasó mal en 2021.