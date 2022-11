En los últimos días si hay un nombre que ha tomado bastante fuerza para llegar a la Universidad de Chile ha sido la del volante nacional, Marcelo Díaz, quien tras su historia en su cuenta de Instragram hace unos días enfocando sus maletas al son de la canción “vuelvo”, ilusionaba a los fanáticos ‘Azules’ de poder concretar el ansiado retorno del ‘Carepato’ al club de sus amores.

Durante esta jornada, el mediocampista chileno arribó al aeropuerto de nuestro país, en donde dialogó con los medios apostados en dicho lugar y comentó lo que será su futuro, recalcando en que quiere continuar su carrera en el fútbol chileno.

“Vengo a tomarme vacaciones. Mi contrato con Libertad expira el 31 de diciembre, ellos ya me han liberado, así que en teoría puedo firmar en cualquier equipo. Vamos a ver quiénes están interesados y analizaremos, pero mi intención es quedarme en Chile y de aquí no me voy a mover”, partió señalando Díaz.

Yendo más a lo concreto, al ‘Chelo’ se le consultó sobre su posible regreso a la Universidad de Chile, el cual en veces anteriores se ha visto truncado por diversos motivos y espera que en esta oportunidad pueda concretarse.

Díaz ya está en suelo nacional | Foto: Agencia Uno

“Mi sueño siempre fue llegar a la U. Lamentablemente hasta el momento no se ha podido dar, pero vamos a ver lo que sucede de ahora en adelante”, aseveró el volante.

Al finalizar su contrato a final de este año con el conjunto paraguayo, la posibilidad del retorno de Díaz a la U parece crecer aún más, algo a lo que el jugador llama a tomar la calma a los hinchas ‘Azules’ “he estado libre en algunas ocasiones y no se ha dado, así que no creo que sea algo que sea más positivo”.

En su deseo de poder continuar su carrera en el fútbol chileno, el Bicampeón de América tiene claro en que hay equipos que le hacen la cruz por su reconocido amor a la U “hay clubes que lógicamente tienen la puerta cerrada por mi sentimiento azul”, explicó.

Finalmente, Díaz tuvo palabras para lo que han sido los últimos años de la Universidad de Chile, en donde desea profundamente en que el club no vuelva a pasar por los dolores de cabezas de tener que pelear por mantener su categoría de honor en el fútbol chileno.

“Afortunadamente se pudieron salvar del descenso nuevamente y eso creo que te da un aliciente extra. Ahora lógicamente tienen que hacer las cosas bien para que el 2023 no vuelva a suceder lo mismo que viene sucediendo. Todos queremos que a la U le vuelva a ir bien. Lógicamente que hay procesos que se vuelvan a repetir, como el que vivimos nosotros en el 2011. Es imposible que se vuelvan a repetir, pero me imagino que ellos están trabajando para volver a tener éxito en lo deportivo y en lo institucional”, cerró.