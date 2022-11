Presidente del cuadro paraguayo aseguró que es muy factible que Marcelo Díaz no continúe en el club. Ahora, para muchos, se abre quizás la última opción para que el Chelo vuelva a Universidad de Chile.

Marcelo Díaz no continúa en Libertad y se abre última opción de retorno a Universidad de Chile

El presidente de Libertad de Paraguay Rubén Di Tore entregó la primicia, "es uno de los que no seguiría". Eso comentó a Radio Universo de aquel país en relación al futuro de Marcelo Díaz, quien finaliza su vínculo con la escuadra guaraní.

Ante esta declaración, queda claro que el futuro del Chelo está lejos del fútbol paraguayo y a sus casi 36 años, comienza a analizar y proyectar los últimos años de su carrera, previo a la última fecha del balompié de aquel país.

Para nadie es un misterio que Carepato ha intentado volver en un par de ocasiones a la U con respuestas negativas de parte de la dirigencia, como también se ha señalado que su alta cotización hace inviable el regreso del ex seleccionado nacional.

Pero los hinchas de la U siempre han mantenido la esperanza de ver el regreso del 21 y que sus últimos años en el fútbol profesional sean vestido de azul. Es por eso que ante esta situación, nuevamente la ilusión crece y ven que Marcelo Díaz pueda volver.

Los hinchas de la U se ilusionan con que ahora sí regrese Marcelo Díaz (Agencia Uno)

Habrá que esperar que asuma el nuevo cuerpo técnico de Universidad de Chile y ver qué determina, si es una zona a reforzar, como también si es Marcelo Díaz el indicado, algo que no ocurrió con Luis Roggiero, quien públicamente señaló que el biotipo del ex campeón de la Sudamericana no cumplía con lo que ellos andaban buscando.

El próximo 30 de diciembre, Díaz cumplirá 36 años, con la ilusión que en la próxima temporada pueda definitivamente, regresar al Centro Deportivo Azul.