Marcelo Espina cree que Universidad de Chile no descenderá: “No quisiera ni que la U juegue la promoción”

Universidad de Chile está bastante comprometido con la parte baja en la tabla de posiciones del Campeonato Nacional. Momento por el cual el cuadro azul necesita de forme urgente sumar tres puntos en el resto de los partidos que le quedan, para tratar de zafar de la lucha por mantener la categoría en la Primera División.

Es producto de esta situación que el comentarista deportivo Marcelo Espina, durante la emisión del programa ESPN Fútbol Show Chile que espera, de corazón, que el cuadro universitario no descienda a la Primera B, ya que le haría mal al fútbol chileno.

“Yo cuando hablo cada lo hago con lo que siento y lo que me parece. Por un lado, no quiero, no quisiera que la U ni siquiera juegue la promoción, porque le hace bien al fútbol que la U esté en Primera División”, comenzó argumentando el exfutbolista albo.

Además, agregó que “Y por otro lado, creo que dio una muestra de carácter, a pesar de la derrota, hizo un muy buen primer tiempo y creo que después de lo ocurrido el otro el día, el equipo necesita un golpe de efecto, al margen del resultado y en los futbolístico, me parece que va a terminar saliendo”.

Universidad de Chile deberá pensar en su próximo partido, donde la próxima semana deberá medirse ante O’Higgins.