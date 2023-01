Marcelo Larrondo, el delantero de 34 años que se encuentra hace casi un año fuera de las canchas, tras su repentina salida de Audax Italiano, rompió el silencio y se sinceró sobre su actual momento. Salió a descartar especulaciones que lo ligan nuevamente a Unión la Calera, equipo de que perteneció en 2019.

10 meses son los que lleva Larrondo sin patear un balón profesionalmente, y esto es algo que el delantero anhela volver a realizar. El argentino chileno no quiere perder el estado futbolístico y es por eso que siguió entrenando por un tiempo con un club que ya lo conoce y al que se le volvió a vincular: Unión la Calera, pero que no se logró concretar el retorno.

"Estuve una semana entrenando con Unión La Calera, en su complejo, pero no llegamos a un acuerdo. En lo económico no me terminó de cerrar. La propuesta no me terminó de convencer, era muy poco lo que ellos me ofrecían y mover la familia a Chile por esa propuesta... no me cerraron los números. Yo les hice mi contrapropuesta y al final dije que no porque no me terminaba de convencer”, señaló en conversación con As Chile.

El delantero salió a descartar una posible llegada al cuadro cementero para comenzar a tener oportunidades en otros clubes que lo quieran llamar. "Ahora estoy esperando a ver qué sale y también quise salir a aclararlo, porque ayer (jueves) salía que yo ya era jugador de La Calera, y eso me impide que el mercado se siga moviendo porque todos pensaban que ya había arreglado con el club. Por suerte, ahora puedo aclararlo. En lo físico estoy bien, muy contento, esperando volver a jugar", explicó.

Marcelo Larrondo: "extraño jugar". (Agencia uno)

Al referirse por cómo se sintió sin estar activo futbolísticamente, Marcelo comentó que logró poner a la familia por sobre el este deporte, pero que aún sigue entrenando por su cuenta. "Uno siempre piensa que el fútbol está por encima de todo, pero la verdad que este tiempo me ayudó a estar con mis hijos, compartir un cumpleaños con ellos, poder llevarlos al colegio y retirarlos, compartir con mi mujer (...) nunca dejé de entrenar y siempre me mantuve activo. Eso me ayuda", comentó.

Al final de la conversación, Larrondo fue consultado por el tema retiro, donde el delantero descartó la posibilidad porque sigue disfrutando del fútbol. "Es cierto que uno disfruta mucho esas cosas que te comentaba porque no las tiene siempre. Pero también, disfrutas del estrés que vives como futbolista (...) obvio que se extraña volver a jugar. Físicamente estoy muy bien. La semana que entrené en La Calera me sentí muy bien. Pensé que lo iba a sufrir, pero no. Me sentí cómodo", cerró el goleador.