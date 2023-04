Universidad de Chile enfrenta a Everton de Viña del Mar buscando recortarle puntos a Huachipato, quien cayó frente a Unión La Calera en Talcahuano y dejó la parte alta al rojo vivo.

Por lo mismo, es que el pálpito de buen fútbol en la previa es de bastante entusiasmo. El periodista de TNT Sports, Marcelo Muñoz, conversó en la previa con Bolavip Chile y entregó sus sensaciones sobre el compromiso que se llevará a cabo en la quinta región.

"Se prevee buen fútbol. Me parece que es un partido muy atractivo por lo que ha hecho Everton, principalmente de local, que viene de ganar los últimos cuatro partidos jugados acá (Sausalito): Mientras que Universidad de Chile, que tiene mejor rendimiento de visita que de local, también prevee que será un lindo compromiso", explicó el comunicador.

"Me parece que en lo táctico la U que viene de mostrar una solidez defensiva, que está muy confiada en lo que puede hacer Luis Casanova y Nery Domínguez, enfrentando a este Everton que saldría a la cancha con un 4-4-2, que podría cambiar a un 3-5-2, a un 4-3--3. Entonces me parece que los técnicos tendrán que mostrar a través de su mano tácticamente como ganar este partido y eso lo que uno espera. Que sea un lindo compromiso desde lo táctico", agregó.

El técnico argentino quiere mantener el buen pasar de la U | Foto: Photosport

Por ptra parte, también se le consultó sobre la ausencia de Cristián Palacios en el equipo titular de la U y que Mauricio Pellegrino haya elegido por Nicolás Guerra y Leandro Fernández en el ataque.

"De esas coincidencias que tiene el fútbol el goleador de Everton también está en el banco, que es Lautaro Pastrán, así que cada técnico con su librito. Para mí, el Chorri Palacios debiera estar jugando siempre, titularísimo, porque por más que no participe tanto en el juego, el hecho que de tenerlo en el área y que sea más letal que Nico Guerra o que Leandro Fernández te dice algo", sostuvo Muñoz.

"Es más, Leandro Fernández es el jugador que más remate tiene en todo el campeonato, pero no es el goleador del equipo, entonces ahí me parece que complementarse con el Chorri Palacios le haría muy bien", complementó.



Por último, también se le interrogó sobre las declaraciones que hizo el técnico argentino ante los hechos de violencia en el fútbol y su apunte también hacia los medios de comunicación.

"Me parece que hay para todo. No se puede generalizar, me parece que no hay que meter a todos en el mismo saco, pero hay a veces que existen declaraciones que son irresponsables y que pueden provocar aquello que bien dice Mauricio, que no solamente lo destaca en el periodismo, sino que también en lo que es la sociedad y que es lo que termina siendo preocupante", añadió el panelista de Todos Somos Técnicos.

"Estamos viendo violencia en todo ámbito de esta sociedad y que termina un poco preocupando, pero en el periodismo que quizás no pase tanto, pero sí hay algunas declaraciones que no ayudan", cerró.