El periodista Marco Sotomayor cree que Darío Osorio y Damián Pizarro son buenos jugadores, pero que no se debe abusar de su talento a tan temprana edad.

Darío Osorio y Damián Pizarro son dos de los jóvenes que esperanzan más al fútbol chileno. El volante de la Universidad de Chile y el delantero de Colo Colo irrumpieron con fuerza en las últimas temporadas, pero a su corta edad adolecen de todas las armas necesarias para ser un aporte fuerte en cada una de sus escuadras.

Por ello, el periodista Marco Sotomayor es cauto a la hora de hablar de ellos. El panelista de Círculo Central sabe que son talentosos, que pueden dar mucho más, pero cree que se deben llevar con tranquilidad.

"La verdad estos chicos tienen talento y uno sabe que cuando irrumpen como el caso de Alexis Sánchez o Matías Fernández uno se da cuenta que pueden ser superclase o que son jugadores distintos, pero siento que son buenos jugadores y que hay que trazarles un desarrollo distinto", explicó Sotomayor en diálogo con Bolavip.

Sotomayor indica que sabe que Osorio "es un chico muy tranquilo y humilde, aunque también que tiene un alto temperamento". Más allá de la situación de la Joya de Hijuelas y del Haaland de Macul, el periodista igualmente cree que los elencos grandes se exceden a la hora de presionar más de la cuenta a figuras jóvenes que salen de la cantera.

"No se puede llegar y tirarlos a la pelea. Hay que ir graduando su incorporación al primer equipo. Por ejemplo eso le está pasando a Damián Pizarro.. No lo conocía nadie en el medio y uno se da cuenta que la titularidad de estos muchachos no es por una convicción de los técnicos es por necesidad", dijo Sotomayor.

Igualmente, el comentarista deportivo cree que en Colo Colo no le quedó otra opción a Gustavo Quinteros en alinearlo como estelar. "¿Qué hace Quinteros si trajo a dos chuzos arriba como Lezcano y Benegas? Se la tiene que jugar por un chico de la cantera, que es el plan C", sentenció.

El periodista sabe que Pizarro, Osorio y Lucas Assadi son buenos elementos, pero que no se debe cargar con tantas expectativas a jóvenes que empiezan su carrera. "En la U pasa un poco lo mismo con Osorio y Assadi, que ya eran casi jugadores del Ballet Azul. Sí, son jugadores buenos, pero hay que llevarlos paso a paso".