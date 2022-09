Universidad de Chile profundizó en esta jornada su crisis en el Campeonato Nacional y tras la igualdad conseguida en condición de local ante Coquimbo Unido, la directiva de la U habría decidido cortar su vínculo con el estratega uruguayo Diego López por malos resultados y seis fechas del final, el conjunto Laico se encuentra sin DT.

Ante el presente que muestran los Azules, un referente de la zaga en la gloriosa época del club con Jorge Sampaoli, Marcos González dialogó en exclusiva con Bolavip Chile y dejó sus impresiones ante la inminente salida del DT Charrúa del conjunto Universitario, la cual consideró necesaria.

“No había que esperar más, era ahora la última chance, era la esperanza de que a lo mejor pudiera enmendar, pero lamentablemente eso no se dio”, partió señalando González.

Tras la partida de López de la Universidad de Chile, el ya retirado defensor comentó lo que podría ser el retorno de Sebastián Miranda a la banca del club, al cual le lleva bastante fe con su primer paso dentro de este mismo Campeonato Nacional.

La U sumó una nueva fecha sin sumar un triunfo | Foto: Agencia Uno

“De acuerdo con los resultados que sacó cuando estuvo de cuatro ganó dos y perdió dos, así que por lo menos yo creo que vamos a tener más opciones de ganar los partidos”, indicó a Bolavip Chile.

Ante la partida del entrenador uruguayo, el ‘Lobo del Aire’ afirmó desde su conocimiento como ex jugador, de que el ambiente con los futbolistas ya pudo haber estado saturado y que su mensaje ya no habría estado llegando con la fuerza necesaria para hacer creer a cualquier jugador del plantel.

“Más allá de que siempre hay un grupo de jugadores que va para adelante con el técnico, independiente a si los trajo él o no los trajo él, es por el amor propio a la producción, siempre hay una minoría y por ahí puede pensar o por donde se pueden iniciar estos rumores de que ‘hay un grupo de jugadores que no están con el técnico’, pero no es que lo estén dejando de lado porque no los citan o porque no le dan minutos, entonces el jugador que no está considerado dentro del equipo ganando o perdiendo, siempre se ve un poco más distante de los deseos del técnico, pero no para que el equipo pierda, si no que simplemente porque no son considerados”, señaló el ex zaguero.

Finalmente, González es claro en apuntar de que la U la tiene bastante complicada para poder lograr la permanencia, y además de confiar en dios, algo por lo que el ex defensor cree completamente, en el equipo debe existir una mejora física para la recta final del torneo, en la cual la fuerza juvenil debe ser el principal protagonista.

“Para mí lo de dios siempre ha sido principal, pero el trabajo que se debe hacer, ya lo he dicho varias veces y es subir a los juveniles, hacerlos entrenar con el plantel, porque los juveniles tienen mayor ritmo, tienen mayor ida y vuelta y tienen más hambre, por lo tanto van a exigir más al jugador que está en el plantel y eso se va a traducir en un mejor estado físico del primer equipo, no es para que los reemplacen los juveniles 100% y saquen a todos los del plantel, es para que suban los ritmos físicos que están, se puede hacer, pero no se hizo y no tengo idea porque, para mi la solución está en la serie de proyección para darle más ritmo al entrenamiento del primer equipo, para subir en la parte física que hoy están al debe”, cerró.