Falta cada vez menos para que Universidad de Chile visite a Colo Colo en el estadio Monumental, donde ambos equipos llegan curiosamente de derrotas en el Campeonato Nacional, pero con un historial muy dispar en esa cancha, donde la U no gana desde 2001.

Los azules comenzaron con el pie derecho este torneo ganando sus dos primeros partidos ante Unión La Calera y Deportes Antofagasta, pero luego cayó en línea con Ñublense y O'Higgins, dejando muchas dudas en el funcionamiento del equipo que dirige el colombiano Santiago Escobar.

Mariano Puyol conversa con Bolavip respecto a lo que viene para los universitarios y aunque es crítico de lo que ha visto, afirma que siempre tendrá fe en que la U pueda imponerse en Macul de una buena vez.

"Uno siempre está con la esperanza que va a ser el partido que la U va a revertir esta racha. Yo siempre estoy esperanzado con la U aunque esté mal, siempre estoy esperanzado que con Colo Colo logre revertir, así que yo voy a esperar el partido con mucha esperanza y mucha confianza de que logre revertir", afirma.

Agregando que "más allá del partido que mostró con O’Higgins yo siento que los jugadores y el cuerpo técnico deben tener conciencia que así como se jugó en el partido contra O’Higgins a Colo Colo no se le gana ni aunque esté con 8, así que yo creo que los jugadores tienen conciencia de eso y yo espero ver una U como lo que mostró los primeros 2 partidos esa es la U que quiero".

Puyol analiza la actualidad azul afirmando que "la U partió bien y mostró los dos primeros partidos lo que puede llegar a ser así que yo siento qué hay que darle tiempo todavía, lo que sí, me tiene preocupado que el partido pasado yo creo que fue uno de los partidos más malos que le vi a la U en el último tiempo y eso es lo que me preocupa, seguir evolucionando como partió pero involuciono demasiado demasiado, un equipo que está creciendo no puede volver tan tan tan atrás en su juego".

El zurdo cree que "cuando los equipos empiezan a tirar centros a diestra y siniestra sin ton ni son demuestran que no hay más recursos pos, cuando hoy en día en el fútbol actual más allá de que logren hacerlo o no los equipos, siempre intentan jugar aunque sea el último minuto siempre tratan de revertir el resultado a través de vincularse entre ellos, estar siempre creando alguna jugada para lograr finiquitarla bien o mal, pero siempre construyendo algo, pero lo que mostró la U los últimos 20 minutos del partido con O’Higgins que la verdad como no van a tener la iniciativa los jugadores de por último un arranque individual que alguno se ponga la camiseta y crear algo pero eso sí que me preocupo".