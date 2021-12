Mathías Vidangossy no seguirá en Deportes Melipilla, algo que sorprendió a todo el medio futbolístico, y pese a que se aseguró que la razón era que no quería vacunarse el propio futbolista lo rechaza, aunque aclara por qué no quiere hacerlo.

Mathías Vidangossy rechaza que no sigue en Melipilla por no vacunarse, pero confiesa que no quiere hacerlo: "Inmunológicamente estoy bien"

Este 2021 Mathías Vidangossy, mostró toda su vigencia al ser una buena figura de Deportes Melipilla, y pese a que su equipo estuvo peleando en los puestos de abajo de la tabla de posiciones, siempre se las ingenió para brillar.

Sus golazos como el que le hizo a Universidad de Chile o a Universidad Católica no bastaron para que el su equipo lo renovara, y comenzó a sonar fuerte la versión de que no sigue porque rechazó vacunarse contra el coronavirus.

Vidangossy rechazó esta teoría en conversación con Radio ADN destacando que el entrenador Cristián Arán se lo dijo a la cara y que "eso lo valoro mucho".

“No es efectivo. El cuerpo técnico no quería que siguiera y es respetable. Pregunté si era obligación vacunarme y preferí no hacerlo. Hubo muchas cosas que me ayudaron en mi depresión y no me quise vacunar por lo mismo, para estar preocupado de mis emociones y mi alimentación", relató.

Agregando de todos modos que "si obligan a vacunar, lo haré. Inmunológicamente estoy bien“.

Para el final, detalla cómo cuida su alimentación para mantenerse en el primer nivel. “No como carne, así que llego a los asados con pescado o verduras que se pueden poner en la parrilla”, cerró.