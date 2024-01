Ex compañero de Alexis Sánchez y Arturo Vidal se candidatea: "Me siento muy preparado para jugar en Colo Colo, la Cato o la U"

La regular temporada de Mathías Vidangossy en San Luis de Quillota no pasó desapercibida. El futbolista de 36 años tuvo un renacer futbolístico en el último año y fue una de las grandes figuras de la Primera B.

Pese a que no continuará en los Canarios y ahora tiene el pase en su poder, el volante que participó del Mundial Sub-20 de Canadá con la Selección Chilena está a la espera de llamados telefónicos de varios clubes de nuestro país.

Lo cierto es que el ex Unión Española estuvo últimamente sonando con fuerza para recalar en Deportes Temuco, pero el equipo de Marcelo Salas le bajó el pulgar a esta opción.

El propio Vidangossy participó de una entrevista con Radio Agricultura, donde reveló que sueña con volver a vestir la camiseta de uno de los tres clubes grandes del fútbol chileno.

“Me gustaría jugar en un equipo grande y poder hacerlo de la manera en que hoy en día veo el fútbol. Me siento muy preparado para jugar en Colo Colo, la Cato o la U”, indicó.

“Hoy en día veo el fútbol de otra manera, no como antes. Siento que hoy en día puedo ser más regular y eso me abala la temporada que hice en 2023. Jugué en una posición que nunca me habían dado la oportunidad de hacerlo y fui aprendiendo cosas, poniendo de lo mío y disfrutando”, remató.

Hay que recordar que el talentoso mediocampista vistió la camiseta de Colo Colo entre los años 2013 y 2015: disputó 57 encuentros, marcó tres goles y dio tres asistencias.

El experimentado jugador nacional disputó 26 partidos en la última temporada con San Luis de Quillota, en los cuales aportó con 2 goles y dio 3 asistencias.