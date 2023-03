El capitán y portero de Universidad Católica se refirió a lo que es enfrentar a los albos en el recinto de Macul y tuvo palabras para el ex atacante del Cacique.

Matías Dituro afirma que jugar ante Colo Colo en el Monumental es especial y recuerda a Esteban Paredes: "Me gustaba enfrentarlo"

Matías Dituro es una de las principales figuras de Universidad Católica durante los últimos años y sin duda que también en esta temporada. Además, el meta tomó la jineta de capitán tras la salida de José Pedro Fuenzalida y poco a poco ha ido tomando ese liderato dentro del plantel cruzado.

En conversación con Revista Tribuna Andes, el portero tuvo palabras sobre la chance de vestir la camiseta de la Selección Chilena, ya que pudo obtener la nacionalización chilena y podría ser una opción para Eduardo Berizzo.

Sin embargo, en el mismo medio mencionado, también le dedicó tiempo a lo que es enfrentar a uno de los rivales históricos de la Franja en nuestro país como es Colo Colo. Dituro aseguró que siempre ha sido especial medirse con el Cacique en el Estadio Monumental.

“Con Colo-Colo en el Monumental siento algo especial y siempre tuve la suerte de que me ha ido bien. Me gusta jugar ahí. Casi siempre nos ha tocado sin público visitante. Entonces todo el público es de ellos, en un ambiente en el cual sentimos un poco que no es nuestro ambiente", expresó el guardameta.

El portero aseguró que le gustaba enfrentar al ex atacante albo | Foto: Agencia UNO

Por otra parte, no quedó ajeno sobre el delantero que le gustaba medirse y aquel era Esteban Paredes. El ídolo albo era un jugador que, para el arquero cruzado, siempre se debía estar atento.

"Me gustaba enfrentar a Esteban Paredes, porque sabía que era un delantero que la que le quedaba iba a ir al arco, entonces había que estar muy atento, había que tenerle mucho cuidado y el foco de atención era más alto. La verdad que esos partidos son los que a mí me gusta jugar, partidos de ese calibre”, cerró.