El nuevo defensor de la Universidad de Chile, Matías Zaldivia tuvo palabras para lo que fue su llegada al club, en la que indicó que no la tendrá fácil para tener la aprobación de la hinchada y deja un mensaje de tranquilidad por sus lesiones

Universidad de Chile trabaja arduamente en lo que es la conformación de su plantilla para la temporada 2023, en la que durante esta jornada en el Centro Deportivo Azul el club presentó a dos de sus nuevos refuerzos: El delantero Leandro Fernández y el defensor Matías Zaldivia.

El nuevo zaguero del conjunto ‘Laico’ dialogó con los medios y tuvo palabras para lo que será su desafío dentro de la Universidad de Chile, en que puso la tranquilidad y explicó que está en las mejores condiciones desde lo físico.

“Las lesiones ya están olvidadas, en el año 2022 lo jugué todo, completo cuando me tocó, jugar lo hice. Las lesiones ya son parte del pasado, estoy muy bien físicamente y por esto acepto este desafío, porque hay que estar a la altura”, partió señalando Zaldivia.

Cambiando de tema, el ex Colo Colo es consciente de que su inicio en la U no estará inmerso a complicaciones por su pasado, pero tiene en claro cuál es la única fórmula para poder cambiar esta historia y poder tener una aprobación por parte de la hinchada del club.

Zaldivia fue presentado junto a Fernández durante esta jornada | Foto: U. de Chile

“Con la gente es algo normal, la gente me va aceptar si yo juego bien adentro de la cancha, si yo rindo la gente me va aceptar, si no rindo, no”, declaró.

Dentro de aquello, el zaguero indicó que dejará todo en la cancha por el bienestar del equipo y espera conseguir la misión junto a todo el plantel de luchar por cosas importantes, algo de lo que está convencido.

“Voy a dar todo de mí para ayudar al equipo a ganar, para volver a estar de pie, tenemos un gran plantel, creo que vamos hacer un gran año y por eso estoy acá”, rotuló a los medios.

Finalmente, Zaldivia fue bastante claro en la importancia de lo que es llegar a un equipo grande como la U, en la que tiene toda la fe de que se formará un gran grupo, el cual debe conseguir acoplarse rápidamente para conseguir cosas grandes, como el ser campeones, siendo este el gran objetivo del nuevo zaguero ‘Azul’.

“La verdad lo primero que hay que hacer es armar un grupo muy importante dentro del vestuario, que eso es clave. Después tenemos un técnico nuevo, somos jugadores nuevos, hay que afiatarse como equipo, tenemos mucho tiempo para poder hacerlo y eso es bueno. Los objetivos son claros, cuando estas en un equipo grande tienes que ganar todo lo que jugas, nosotros no nos planteamos acá llegar a una copa, nosotros vinimos acá a ser campeones”, cerró.