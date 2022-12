Universidad de Chile sigue preparándose para lo que es su temporada 2023, en la que el ‘Romántico Viajero’ busca dejar atrás lo que han sido sus malas campañas y por esto, ha buscado reforzarse de la mejor forma para los desafíos que se vienen en el nuevo año que ya se viene aproximando.

Durante esta jornada, en el Centro Deportivo Azul la U presentó al atacante, Leandro Fernández y al defensor, Matías Zaldivia, quien desde su llegada ha causado mucho revuelo por su pasado en Colo Colo y ante los medios se explayó a lo que han sido sus primeros días dentro del mundo ‘Azul’, el que ha estado bajo la lupa de muchos y comentó que lo llevó a llegar a la U.

“Apenas me llamó Manuel (Mayo), me encantó la idea y me encantó la idea que me quiera él y el técnico. El desafío de venir acá es muy grande lo sé y tengo una gran responsabilidad, pero creo que se está armando un grupo muy lindo, se está armando un gran equipo, tenemos un gran entrenador y creo que nos puede ir muy bien”, partió señalando Zaldivia.

Profundizando en lo que fue su paso por Colo Colo, el nuevo defensor ‘Azul’ le dio la feroz espalda a su anterior equipo, sin ni siquiera mencionarlo y pidió disculpas a los fanáticos de la U por ciertas declaraciones en su estadía en el archirrival.

Matías Zaldivia fue presentado junto a Leandro Fernández | Foto: Captura

“Obviamente estuve mucho tiempo en el otro club, si alguien se sintió ofendido, le pido mil disculpas, pero yo siempre fui un jugador muy respetuoso. Pueden salir cosas de las que estoy al tanto, pero de acá en adelante solo queda ponerme a trabajar, ser uno más del plantel para que la U vuelva a ser lo que volvió a ser”, detalló en conferencia.

Ante lo que ha sido el comentario de distintos ex jugadores tanto de la U como Colo Colo por este fichaje de Zaldivia al ‘Romántico Viajero, el jugador fue respetuoso y señaló en que cada uno puede decir lo que quiera “cada uno es libre de opinar, trate de no leer mucho y escuchar tanto para estar más tranquila, cada uno es libre opinar lo que quiera”, explicó.

Finalmente, Zaldivia confesó que desde un primer momento cuando la U se interesó en él, se mostró entusiasta con la posibilidad, la cual fue clave para aceptar la oferta. Además, el ex jugador de Colo Colo, hizo un llamado a todos los hinchas a que bajen la intensidad con el tema de los insultos en las redes sociales, ya que los más afectados terminan siendo las familias de los jugadores.

“Cuando Manuel me hizo la propuesta, a mí me encantó, me sedujo mucho, como dije antes, me hicieron sentir importante, eso para mí fue clave. Después, por ahí nosotros entendemos un poco más el juego de las redes sociales, pero quien más los consume son las familias. Estaría bueno dar el mensaje de por ahí bajar un poquito los ataques, nosotros somos profesionales, yo vine con todo el respeto posible a hacer lo que hago. La familia se pone mal”, cerró.