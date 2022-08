Mauricio Isla está viviendo un renacer en su carrera futbolística con Universidad Católica, toda vez que el lateral derecho no veía muchos minutos en los últimos meses con el Flamengo y llegó al fútbol chileno por primera vez en su carrera, ya que hizo su formación en la UC, pero nunca alcanzó a debutar.

El presente de Isla con el conjunto precordillerano ha sido un tanto irregular en los resultados, pero cada partido que pasa le ha servido para ir agarrando más ritmo y ponerse más a tono en lo futbolístico.

“El día que firmé con la Católica, un mes antes no había jugado con el Flamengo y ya estaban las conversaciones para poder salir. De los 20 partidos que debe haber jugado ese mes el Flamengo, participé muy poco. Claramente cuando participas poco es difícil estar al 100% y me tocó muchas veces entrenar solo y jugar poco. Paso a paso he tratado de llegar a lo físico, lo que necesitan mis compañeros y el entrenador de mí”, dijo en diálogo con Los Tenores de ADN sobre cómo se ha sentido.

Isla ha ido de menos a más en la UC. | Foto: Agencia UNO

Jean Beausejour quiso hincar el diente y le preguntó derechamente por cómo ve a Ariel Holan al mando de los cruzados, lo que causó una sorprendente respuesta del ex Juventus: “Digamos que tiene una personalidad, futbolísticamente hablando, tanto tú (Beausejour) como Jorge (Valdivia) de alguien que hemos tenido; Marcelo Bielsa y Jorge Sampaoli”, reveló.

“Le gustan mucho esos trabajos de ellos y la adaptación del juego va reflejándose a esos dos entrenadores. En lo futbolístico, claramente he sido sincero y el profe Holan lo ha dicho también que de a poco he ido agarrando ritmo”, profundizó sobre el ex Independiente de Avellaneda.

Mauricio Isla, Ariel Holan y el plantel de Universidad Católica se preparan con todo para lo que será el duelo ante Everton de Viña del Mar este sábado en el Estadio Sausalito, donde los cruzados quieren recuperar terreno y empezar a instalarse en puestos de copas internacionales para la temporada 2023.