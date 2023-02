Canteranos azules se integraron a comienzos de semana y pese a estar citados, entrenador argentino no los incluyó en el equipo que probó tras última práctica.

Mauricio Pellegrino sorprende en la última práctica y prueba un once sin Lucas Assadi ni Darío Osorio

Universidad de Chile realizó la última práctica este sábado en el Centro Deportivo Azul para el duelo ante Palestino que sostendrán el domingo en el Estadio Municipal de La Cisterna a las 18 horas, en encuentro correspondiente a la tercera fecha del Campeonato Nacional.

Y en este último entrenamiento, Mauricio Pellegrino sorprendió dejando fuera del equipo estelar nada más ni nada menos que a Lucas Assadi y a Darío Osorio, a quienes no tendría considerados para el cotejo ante los árabes.

El equipo que probó el ex estratega de Velez Sarsfield fue con Cristóbal Campos Véliz en el arco; Juan Pablo Gómez, Luis Casanova, Matías Zaldivia y José Ignacio Castro en defensa; Emmanuel Ojeda, Israel Poblete y Luis Felipe Gallegos en el mediocampo; para dejar en ataque a Renato Huerta, Cristian Palacios y Leandro Miguel Fernández.

Sorprende, claro, por la sencilla razón que se esperaba la llegada de ambos y que de inmediato tomasen camiseta de estelar, al menos por el entrenamiento final, no fue así. De todas maneras, a estar atentos si es que a la cancha salta con este mismo equipo, debido a que durante la semana probó con muchos cambios, por ejemplo recurrió a la dupla Nery Domínguez con Luis Casanova en desmedro de Matías Zaldivia, pero el ex Racing sigue con sus temas físicos y no aparece entre los convocados.

Pero volviendo a Assadi y Osorio, vale mencionar que también tanteó a La Joya de Hijuelas por Renato Huerta, pero según lo plasmado hoy en el CDA, mantendría al joven puntero en esa zona como extremo por el carril derecho.

Osorio y Assadi no fueron incluidos por Pellegrino tras última práctica (Archivo)

En cambio con el puentealtino, Pellegrino no lo examinó en ningún lugar del campo de juego, llamando poderosamente la atención respecto a dónde tiene pensado usar el argentino a Assadi, de manera definitiva. No obstante, siempre hay que dejar un lugar para la duda ya que el estratega puede sorprender.

Los azules marchan con tres unidades en el Campeonato Nacional y con opciones de meterse en la parte alta, debido a algunos resultados producidos en la jornada del día viernes.