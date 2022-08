El ex delantero del fútbol chileno y Universidad de Chile, Mauricio Pinilla, le habló directamente a Gabriel Suazo aconsejándolo que tome la oferta que tiene de Turquía y parta de Colo Colo, ya que según Pinigol, ya tocó techo en Chile.

Mauricio Pinilla deja la camiseta de lado y aconseja a Gabriel Suazo sobre su futuro: "Ya tocó techo en Chile, no puede seguir creciendo"

Gabriel Suazo se ha alzado como uno de los jugadores más valiosos de Colo Colo en el último tiempo, doblándole la mano al destino después de unos primeros años irregulares y en donde incluso era altamente criticado por los hinchas del Cacique en Redes Sociales y en el propio Estadio Monumental.

Esos días quedaron en el olvido y el capitán de los albos vive su mejor presente en Pedreros, toda vez que existe una oferta del Fenerbahce de Turquía para que el formado en Colo Colo continúe su carrera en el viejo continente.

Un posible traspaso de Suazo se tomó el debate en Deportes en Agricultura, donde Mauricio Pinilla le prestó ropa e incluso lo aconsejó a que deje al equipo dirigido por Gustavo Quinteros y parta a Europa.

Suazo es el capitán indiscutido de los albos. | Foto: Agencia UNO

“¿Tiene pasaporte comunitario? No. Entonces descarta España, Italia e Inglaterra. No tiene cierto porcentaje de partidos que te exige el Reino Unido para ingresar y darte trabajo”, arrancó diciendo ‘Pinigol’.

Bajo esa misma línea, Pinilla complementó: “Yo creo que Fenerbahce puede ser una buena apertura para su carrera deportiva porque si él llega hacer un buen torneo, después lo van a buscar, aunque no tenga pasaporte, pero entrar desde Chile a las grandes ligas, no sé…”.

En el cierre, el ex delantero de Universidad de Chile aseguró que Suazo ya agarró toda la experiencia que pudo en Colo Colo y no va crecer más estando en el país y en el fútbol chileno: “Él ya tocó techo en Chile, no puede seguir creciendo en Chile”, remató.