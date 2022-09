Universidad de Chile entra de lleno a lo que será su recta final por el Campeonato Nacional, en donde los Azules en las cinco fechas restantes del torneo buscarán mantener la categoría tras estar complicados en la parte baja de la tabla de posiciones, en donde junto a Coquimbo Unido, Deportes La Serena y Deportes Antofagasta luchan por no descender.

El mal momento del conjunto Universitario dentro del torneo, hizo que hace unas semanas en la U hayan tomado la decisión de cortar las relaciones con Diego López y por aquello, su ex pupilo y amigo, Mauricio Pinilla comentó en el programa ´Fanaticos’ de Radio Agricultura sobre lo que fue la salida del Charrúa, en donde explicó que el DT nunca pudo impregnar de buena forma su estilo de trabajo dentro del club.

“Yo creo que Diego López no resultó en la Universidad de Chile porque es un plantel muy despotenciado, mal conformado, él trato de trabajarlo en todos los aspectos, físicamente, futbolísticamente y creo que realmente no logró engranar o no logró imponer su forma en la que el equipo se desarrollase dentro del campo de juego, lamentablemente no hubo conexión entre los jugadores, entre el plantel, Diego López venía con muchas buenas ideas, pero creo que esto es un problema estructural, desde arriba que esto se va impregnando hacía abajo y lamentablemente este equipo no funcionó con Diego López”, partió señalando Pinilla.

Ante el mal momento que atraviesan los Azules hace varios años, ‘Pinigol’ fue enfático en señalar de que esto va más allá de lo futbolistico y que en lo dirigencial debe existir una reestructuración para poder mejorar en un futuro y gestar un proyecto institucional que pueda dar reditos para todas las áreas.

Pinilla y su particular manda si la U se queda en primera | Foto: Agencia Uno

“El mensaje que le quiero dar yo es el que le quiere dar todo el pueblo azul, es realmente hacer las cosas bien, es realmente planificar, es realmente crear un proyecto, no solo para el primer equipo, sino que, para las inferiores, para que la U se pueda instalar dentro del torneo nacional compitiendo al máximo nivel junto a Colo Colo, Católica y los equipos que los están haciendo. La U necesita un verdadero proyecto deportivo”, explicó en el programa ‘Fanaticos’.

Finalmente, Pinilla fue consultado a que estaría dispuesto de hacer para que Universidad de Chile mantenga la categoría, a lo que el ex atacante Azul señaló una particular manda que realizaría en caso de que el equipo de sus amores consiga la permanencia.

“¿Que estaría dispuesto hacer si la U se salva del descenso? me voy a tatuar la fecha exacta en que la U se salve del descenso”, sentenció el ex goleador.