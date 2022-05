El ex delantero de Universidad de Chile dejó los colores para llenar de flores a Colo Colo y su estratega, Gustavo Quinteros, aplaudiendo lo hecho hasta ahora y asegurando que el Cacique va salir campeón del Campeonato Nacional 2022 'caminando'.

Colo Colo completó una maciza presentación ante Coquimbo Unido, equipo al que derrotó por la Fecha 13 del Campeonato Nacional 2022 con un contundente 4-0 con goles de Juan Martín Lucero en dos ocasiones, Matías Zaldivia y César Fuentes.

Ahora, el Cacique ya dio vuelta la página del plano local y solo piensa en el compromiso del jueves ante River Plate por la quinta fecha del Grupo F de Copa Libertadores, en donde los albos buscan traerse puntos desde Buenos Aires que le permitan encaminar una clasificación a octavos de final en el certamen continental.

El buen momento de Colo Colo ha sido materia de análisis por parte del medio y uno que sorprendió en el día de hoy fue Mauricio Pinilla, ex jugador de Universidad de Chile que comenzó diciendo que “Yo no me aburro de tirarle flores a Colo Colo. Soy muy de la U, pero soy bastante consecuente con lo que veo”.

Pinilla alabó a Quinteros. | Foto: Agencia UNO

“Hablar de Colo Colo es impresionante, tiene una marcha ‘in piu’ como se dice en Italia, una marcha más. Este torneo lo va ganar caminando”, se atrevió a vaticinar el ex ariete de los azules en Deportes en Agricultura.

Pinilla después complementó diciendo que el Cacique “Lo va ganar con la intensidad que propone, la velocidad, la profundidad. Colo Colo pasó de ser un equipo de 60 metros a uno de 40 y es otro plantel, es otra forma de enfrentar los partidos”.

En el cierre, Pinigol se sacó el sombrero por Gustavo Quinteros: “Están totalmente todos los jugadores alineados, equipo cortito, la recuperación es rápida, todos corre, todos vuelan, es un equipo físicamente más fuerte, más potente y se nota que le pasa por encima a sus rivales. Creo que lo que está haciendo el señor Quinteros es digno de aplaudir”, remató.