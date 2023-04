Luego de que tanto Colo Colo como Universidad Católica superaran sus respectivas fases de octavos de final de Copa Chile, ambos equipos se enfocan en lo que será el nuevo clásico que disputarán este fin de semana por el Campeonato Nacional.

Los Cruzados son segundos del torneo con 18 puntos, mientras que los Albos son séptimos con 14 unidades. No obstante, no hay un claro favorito en este partido que se va a jugar en el estadio Santa Laura, ya que ambos elencos no comenzaron de buena manera la temporada 2023.

En conferencia de prensa en el estadio Monumental, el defensa uruguayo Maximiliano Falcón habló sobre el partido que se les viene frente a Católica, a quienes destacó pese a las criticas que recibe el plantel de Ariel Holan: "Es un equipo bastante parejo, más allá de que tienen un goleador, yo creo que todo el equipo juega bien. En todas las líneas hay buenos jugadores".

Falcón y Zampedri tuvieron un áspero duelo en el último clásico en la que la UC fue local | Foto: Photosport

Uno de ellos es Fernando Zampedri, goleador del Campeonato Nacional que es la gran figura de la UC y con quien ha tenido picantes duelos en los últimos clásicos. Sobre el 'Toro', Falcón entregó su impresión:

"Soy un jugador que me gustan los desafíos y jugar contra jugadores que están en su mejor nivel, entonces yo también me mido, sé para lo que estoy. En lo personal por Zampedri voy a tratar de que no pueda jugar cómodo, que no esté libre en el área ya que es lo más peligroso que tiene", comentó el 'Peluca' sobre el futbolista que seguramente marcará en el clásico.

Pero Falcón también tuvo palabras para la defensa de la UC, la cual ha mostrado debilidades en la temporada: "Hay equipos que dejan espacios en defensa y veremos nuestras armas para lastimar y aprovecharlos. No hay que meterle tanto énfasis a solo una parte de su juego como la delantera, todas son importantes".