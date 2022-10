Ante la posibilidad que Gabriel Costa no renueve con Colo Colo, existen opciones que el jugador se quede en Chile para continuar con su carrera ¿La U? está en veremos. Para Miguel Ángel Gamoa uno es profesional y no ve problemas en que el seleccionado peruano se vista de azul.

Miguel Ángel Gamboa no le pone color ante opción de Gabriel Costa en la U: "No le veo inconveniente"

Universidad de Chile ya piensa en la temporada 2023. Existen algunos nombres que puedan venir a reforzar a los azules, a pesar que es necesario saber si el equipo se quedará en primera división.

El último nombre que apareció fue el de Gabriel Costa. El seleccionado peruano termina contrato con los albos al final del torneo y existe mucha incertidumbre si es que se quedará o no en la tienda alba.

Desde luego de producirse la llegada de Costa a la U habría mucho ruido ya que estaría pasando de un archirrival a otro. Algo que para el ex jugador Miguel Ángel Gamboa, no es gran problema. El ex munidlaista conversó con Bolavip y recordó cuando visitó la camiseta del Cacique y luego la del cuadro estudiantil.

"Las circunstancias son diferentes. Yo me fui habiendo jugado un año en Colo Colo, nada más Y en esa época no se miraba tan mal que de Colo Colo uno se fuera a la U, el caso más emblemático fue el de Leonel Sánchez y no pasó nada", señaló Gamboa.

Gabruel Costa terminará el año en Colo Colo donde está próximo a ser campeón (Agencia Uno)

Eso sí, el otrora jugador reconoce que en la actualidad hay un tema de hinchadas que son más drásticas y no personan esas cosas. "Ahora con el tiempo, las hinchadas se pusieron más severas en un sentido que no corresponde. El jugador queda libre, si no te quieren en tu equipo y tienes la posibilidad de ir a otro equipo que te van a pagar más, no veo el drama. Todo está exagerado hoy en día".

Al cierre y consultado si ve o no que esto de Gabriel Costa puede ser viable, Gamboa indicó que "no le veo inconveniente, uno es profesional. Hay gente que se cambia de empresa y no pasa nada. Al final el fútbol lo ocupan para todo", cerró.