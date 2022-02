Nehuén Paz y la llamada clave a Gary Medel antes de fichar por la UC: "Después de la charla no dudé en aceptar"

Nehuén Paz llega a reforzar la defensa de la Universidad Católica para la temporada 2022. El zaguero argentino de 28 años arriba tras la salida de Valber Huerta al Toluca de México. La nueva incorporación de Los Cruzados revela que la amistad que tiene con Gary Medel desde su paso por el Bologna fue clave para tomar la decisión.

"Tuve llamado de mi agente comentándome de esta propuesta. Lo primero que hice fue hablar con Gary que es un amigo mío. Después de la charla con él no dudé en aceptar este desafío importante para mí", comenta en las redes sociales del club precordillerano.

El ex defensor con paso en el Crotone describe sus características: "Soy un jugador con mucha personalidad, con un buen juego aéreo, fuerte, aguerrido, trato siempre de no guardarme nada, de dar el 110 por ciento. Siempre salir del campo con la cabeza tranquila de que he dejado todo".

También deja un mensaje a la hinchada de la UC: "Con las Cruzadas y Cruzados estoy muy agradecido por la bienvenida que me dieron. Después decirles de que mi parte dentro de la cancha voy a defender esta camiseta con mucho orgullo y mucha responsabilidad", anticipa.

Paz llega al tetracampeón del fútbol chileno y puntero del Campeonato Nacional con una cosecha perfecta de 9 puntos. El equipo de Cristián Paulucci buscará seguir en racha en su visita a Palestino el domingo a las 18:30 en el estadio Municipal de La Cisterna.