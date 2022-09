Nico Peric no le tiene miedo a las comparaciones y sentencia a los goleadores: "Lucero es más determinante en Colo Colo que Zampedri en Católica"

El ex portero del fútbol chileno, Nicolás Peric, se subió a la ola del debate que generó Jean Beausejour sobre cuál delantero es más determinante en el fútbol chileno y el ex Rangers no tuvo ninguna duda en señalar a Juan Martín Lucero de Colo Colo por sobre Fernando Zampedri de Universidad Católica.