El entrenador de la Academia dialogó este miércoles con ADN Deportes, en donde anticipó lo que será la vuelta de la llave de Copa Libertadores ante Always Ready.

Nicolás Núñez advierte a Always Ready sobre lo que va a proponer Magallanes en Bolivia: "No iremos a replegarnos"

Este martes Curicó Unido cayó ante Cerro Porteño en Paraguay, por lo que quedó eliminado de la Copa Libertadores por un global de 2-0 en contra. Por ello, Magallanes buscará no correr la misma suerte ante Always Ready, equipo boliviano con el que definirá la llave en la altura de La Paz.

Pero la tarea en el papel es más sencilla para la Academia, ya que le sirve ganar, empatar o perder hasta por dos goles para clasificar a la tercera fase preliminar, ya que en Rancagua ganó por 3-0 en el encuentro de ida.

Nicolás Núñez, entrenador de Magallanes, dialogó este miércoles con Los Tenores de ADN Deportes sobre lo que será la llave ante Always Ready, contra el que no se va a replegar: "Desde lo emocional en los primeros minutos querrán anotarnos, pero previendo eso intentaremos ser agresivos con el balón, no iremos a replegarnos".

Magallanes derrotó 3-0 a Always Ready en el partido de ida | Foto: Agencia Uno

El DT además aseguró que el plantel está esperanzado en pasar de ronda: "Estamos ilusionados, pero con la certeza que será muy difícil, distinto a lo del jueves pasado. Tengo mucha ilusión porque el equipo está animado y con muchas ganas de competir. Confío en el equipo".

"Seguramente nos va a tocar sufrir más que la semana pasada, nos tenemos que adaptar. Queremos comenzar la competencia con nuestra forma, intentando quitarles el balón y buscando el gol, que es lo que siempre planteamos independiente de donde sea", cerró el joven entrenador del Manojito de Claveles.