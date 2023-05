El entrenador de la Academia asegura que el ex Universidad de Chile podría resolver los problemas que tiene en ataque.

Magallanes no lo pasa bien en su vuelta a la Primera División ocupando la última posición de la tabla con apenas ocho unidades, por eso ocupará la posibilidad que le dan las bases para reforzarse y uno que tienen en carpeta es ni más, ni menos, que el otrora goleador de Universidad de Chile, Joaquín Larrivey.

Bolavip conversa con el entrenador de la Academia, Nicolás Núñez, para confirmar o rechazar si son los albicelestes los que se quedarán con un jugador que ya dejó en claro que vuelve a nuestro país.

"Es uno de los nombres que manejamos, por sus características, hombre de área, que haya jugado en Chile y estamos buscando ahí, creemos que puede potenciarnos", indicó.

Agregando que "Joaquín es un hombre atractivo no sólo para Magallanes sino para el fútbol chileno, su últimas campañas en la U tuvo un gran rendimiento, con gran capacidad de gol para su equipo y por un tema contractual no siguió, me parece que es un nombre muy tentador y si hay interés de él intentaremos concretarlo".

Nico Núñez le da el ok a Joaquín Larrivey (Photosport)

Nuñez además se refirió al momento de Magallanes explicando que "nosotros intentamos tener la pelota, que esa posesión nos permita llegar y que no nos lleguen, generamos ocasiones de gol, pero no somos eficaces y no sólo los delanteros, todo el equipo".

En esa misma línea el esrtratega reconoce lo imperativo que es ganarle a Audax Italiano en la próxima fecha. "Importante sobre todo para nosotros, no nos podemos de alejar de los equipos que están cerca, debemos sumar y además desde lo anímico necesita una victoria", cerró.