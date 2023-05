En las últimas horas se vinculó el nombre del ex goleador de Universidad de Chile a la Academia, algo que aclara el agente Sergio Irigoitía, quien asegura que el delantero vuelve a nuestro país.

Nadie aún entiende cómo con la cantidad de goles que convirtió Joaquín Larrivey en Universidad de Chile en las temporadas 2020-2021 no siguió en el cuadro azul y tuvo que volver a Italia donde ha jugado gran parte de su carrera.

Eso sí, hace rato el delantero viene manifestando su intención de volver a Chile, algo que al parecer está cerca de ocurrir, así se lo confirma a Bolavip su representante, Sergio Irigoitía.

Respecto al rumor que acerca al delantero argentino a Magallanes, el agente aclara que "no hay nada de nada, me han llamado y nada de nada, lo que es real es que Joaquín Larrivey quiere volver a Chile, incluso teniendo ofertas de Europa misma, él tiene un proyecto de vida en Chile y va a pegar la vuelta, pero no tenemos nada".

Agregando que "no hay nada concreto, llamaron un montón de clubes, incluso Magallanes, pero no hay nada concreto, lo único concreto es que vuelve porque tiene un proyecto en Santiago".

El agente de Larrivey confirma que el goleador vuelve a nuestro país

El representante de Joaquín Larrivey deja en claro que el periplo del goleador por Italia ha llegado a su fin. "Él termina su contrato en junio y ya avisamos en el club que la idea de Larrivey es volver a Chile", cerró.