En la Universidad de Chile uno de los grandes conflictos que se forjó tras la salida del ecuatoriano Hernán Galíndez, era la búsqueda de un portero que viniera a competir con el titular para Diego López, Cristóbal Campos pensando en los desafíos del club en este segundo semestre.

La danza de nombres fue considerable pensando en buscarle competencia al hoy golero titular, en donde nombres como Leandro Cañete, Miguel Jiménez y hasta Nicolás Peranic, se candidateaban para reforzar la portería de la U.

Pero todo esto quedo en ascuas cuando en un golpe repentino el conjunto Laico oficializó la llegada del golero nacional, Martín Parra, quien inició su carrera en Huachipato y tuvo un fugaz paso por el fútbol peruano a sus cortos 21 años.

Diego López no se mostró para nada contento ni menos conforme con la llegada de Parra a la U, en donde evidenció que su expresa solicitud para el puesto en cuestión era en contratar a un portero con experiencia que viniera a competir con Cristóbal Campos y Pedro Garrido.

Martín Parra en el CDA | Foto: U. de Chile

Esto claramente no se cumplió y hasta día de hoy, el estratega Charrúa aún no hace aparecer ni en las cómicas a Martín Parra, en donde muchos pensaban que el ex Huachipato podía tener chances de entrar en la convocatoria de los Azules para la Copa Chile ante Cobresal, pero López no le dio esa chance.

Con el pasar de la temporada, cada vez se hace más complejo el panorama para Parra, quien llegó a la U hace más de un mes y hasta día de hoy, no ha sido parte de las convocatorias del conjunto Laico en ningún campeonato.