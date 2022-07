La Universidad de Chile se ha estrenado de la mano de Diego López en lo que es la segunda parte de la temporada, en donde los Azules sortearon su llave de Copa Chile ante General Velásquez y vencieron a Unión La Calera por el Campeonato Nacional, encuentros en los cuales el hoy portero titular de la U, Cristóbal Campos ha sido pieza fundamental para aquellos resultados.

Ante la gran oportunidad que se le presenta al joven golero de ser el uno de la portería de la U, un histórico del Romántico Viajero como lo es Sergio Vargas, dialogó con Radio Futuro y comentó lo que ha sido el paso de Campos en el equipo, en donde confesó una historia que vivió con él, la cual hizo tomar una decisión que ha sido positiva para lo que es hoy su presente en el club.

“Yo lo conozco bien (Campos) porque nosotros fuimos quienes les hicimos el primer contrato. Cuando llegamos a la U con Polaco (Goldberg) en 2019, Campos era el cuarto arquero y yo lo veo entrenar, me gusta mucho. Lo veo un par de partidos en la juvenil y me gustó muchísimo. Me sorprendí que el chico ya teniendo 19 años no tenía contrato, ósea se podía ir en cualquier momento. No era tan tenido en cuenta ni nada, porque además de él estaba Herrera, De Paul y Collao. Después para el 2020 decidimos dejarlo como segundo arquero, sin haber debutado en primera división, lo dejamos porque confiamos en las condiciones de él”, partió señalando Vargas.

Siguiendo con el gran avance que ha tenido el hoy portero Azul, Superman señaló que uno de los personajes importantes para lo que ha sido el crecimiento de Campos fue Hernán Caputto, quien siempre confío en sus capacidades y lo respaldó en un momento clave para ser segundo arquero de la institución.

Cristóbal Campos es hoy el titular en la U | Foto: Agencia Uno

“Es muy importante que Campos haya sido el segundo arquero por Hernán Caputto, que era el técnico en ese momento y cuando nosotros armamos el plantel para el 2020, íbamos en posición por posición y preguntamos ¿Traemos un arquero o no traemos? Y Caputto dijo que Campos estaba en condiciones de ser el segundo arquero. Él confió en él y quedó Campos”, explicó en Radio Futuro.

Finalmente, Vargas destacó las principales cualidades que ha visto en Cristóbal Campos, lo cual lo satisface en demasía para ser el portero titular de la U y dejó entrever de cierta manera que el golero tiene un duro carácter, el cual le ha significado algunos pleitos con ciertos entrenadores que pasaron por el club.

“Lo veo muy bien posicionado, es un arquero de excelentes cualidades, atajando, cortando centros, jugando con los pies, tiene una personalidad particular, pero como todo arquero. En ese sentido lo veo bien, él estaba muy apurado en querer jugar, yo tuve un par de conversaciones con él porque tuvo algunos problemas con diferentes cuerpos técnicos”, cerró.