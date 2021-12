O'Higgins de Rancagua sancionó duramente a los hinchas que amedrentaron al delantero Marcelo Larrondo, los que no podrán ingresar de por vida al estadio celeste.

Además del duro año deportivo que ha tenido O'Higgins de Rancagua, un hecho delictivo marcó la campaña, y se dio en la previa del encuentro de los Celestes ante Unión Española, cuando el delantero Marcelo Larrondo fue amenazado por fanáticos en las afueras de su residencia.

El ex River Plate quedó tan afectado que no fue parte de la citación y no pudo estar ante los Hispanos, siendo una baja importante para su equipo.

En aquella ocasión, el cuadro de la sexta región publicó que "O'Higgins, además del plantel y cuerpo técnico dirigido por Miguel Ramírez, manifiestan su total rechazo a la situación de violencia, amedrentamiento y amenazas sufridas la tarde de este sábado por Marcelo Larrondo, a la salida de su domicilio particular previo a un partido clave".

Pasaron las semanas y producto de la investigación hay dos personas totalmente identificadas y a las que se les aplicará de por vida el derecho de admisión para los partidos donde juegue el Ohi Ohi.

O'Higgins volvió a emitir un comunicado donde establecen que "hemos reunido los antecedentes necesarios procediendo a interponer la querella contra los que resulten responsables, además de aplicar de manera categórica e implacable el derecho de admisión en contra de dos personas ya identificadas".

Dejando en claro para el final, que esas personas nunca más pondrán un pie en un estadio chileno.