El ex DT de la selección chilena mostró su sorpresa al ver que Juan Martín Lucero no se adueñó del lanzamiento penal que falló Gabriel Costa. "No entendí que se lo haya cedido tan sencillo"

Juvenal Olmos mostró su sorpresa al ver que Juan Martín Lucero no pateó el segundo penal de Colo Colo ante Audax Italiano en el compromiso por la tercera fecha del Campeonato Nacional 2022.

"A mi me llaman la atención los centrodelanteros que no le pasan la pelota a los compañeros, que si tienen una ocasión de gol quieren hacer el gol, que están pensando primero en hacer el gol y después en asistir", comentó en Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

El ex entrenador de la selección chilena aún no comprende porque Lucero dejó patear el penal a Costa: "No me acuerdo de algún centrodelantero que entregue tan fácilmente un penal. Un penal es la acción más cercana a hacer un gol que todas las que hay en el fútbol, que un tiro, un remate de media distancia, desbordar. No entendí que se lo haya cedido tan sencillo", opinó.

"Esto es un poco entrando en detalle, pero me llamó la atención. Lucero viene a ser el goleador de Colo Colo, el goleador del fútbol chileno y uno cree que ese tipo de situaciones no las va a entregar. No me acuerdo que (Joaquín) Larrivey la haya entregado el año pasado, no estoy tan claro que (Fernando) Zampedri se la entregue a un compañero cuando lleva dos goles, va a querer patear el tercero", desarrolló.

Olmos aclaró que su sentir no es con el diario del lunes: "Incluso si era gol igual me hubiese quedado con esa sensación", explicó.

Juve advirtió que el equipo albo no puede cometer los mismos errores del partido ante Audax Italiano en el ámbito internacional: "Lo que le sucedió a Colo Colo el otro día es algo que en Copa Libertadores te pasa la cuenta primera fase, primero perder un penal. Si quieres pasar de fase los penales no los puedes perder y lo otro es la expulsión de (Esteban) Pavez que siempre arranca de una primera amarilla absurda (reclamos en esta ocasión) y la segunda del segundo tiempo si era. Pierdes un penal y luego juegas con 10 jugadores en el momento que el técnico iba a meter todos los cambios a desarrollar".