Palestino está enfocado en armar un plantel competitivo para el 2023 en el fútbol chileno. Por ello, en La Cisterna, continúan con el trabajo de pretemporada y siguen reforzando puestos claves para Pablo Vitamina Sánchez. Uno de ellos es el lateral izquierdo. El club de colonia aseguró el crédito de Dilan Zúñiga, quien estuvo cerca de fichar en 2018 en la Universidad Católica.

Zúñiga, pese a tener un acuerdo de palabra con los cruzados, esa temporada decidió ir a León de México en la Primera División y no tuvo un buen pasar en el torneo en el torneo azteca jugando solo 3 partidos. Luego, el zurdo, formado en Colo Colo, volvió a Everton y en el último torneo fue a Coquimbo, aunque no logró consolidarse jugando solo 13 partidos.

El lateral izquierdo viene a sumar al equipo de Sánchez como otra opción pensando en la Copa Sudamericana, la Copa Chile y el torneo de la Primera B.

"La verdad es que estoy muy contento de llegar a Palestino. Creo que es un club y una institución que siempre está peleando por cosas importantes. Eso es lo que más me motiva pelear por algo importante, que es el objetivo como clasificar a copas o pelear el título", esbozó.

Dilan Zúñiga pudo haber ido a la UC, pero fue a México y ahora ficha en Palestino (Agencia Uno)

Zúñiga llega a La Cisterna por una temporada con una opción de compra. El lateral llega a Palestino, ya que es un viejo conocido de Vitamina Sánchez, quien ya lo tuvo como jugador en Everton de Viña del Mar.

"Soy diestro, per me siento cómodo jugando por la izquierda. Ahí, dependerá del profe del equipo o el momento en que me requiera el cuerpo técnico", dijo.