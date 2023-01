¿Palo para Zavala y Cruz?: Gustavo Quinteros dispara con todo: "Hay jugadores que no tienen la paciencia de pelear para ganarse un lugar"

Colo Colo sigue terminando por confeccionar su plantilla para lo que es la temporada 2023, la cual ya está en marcha, y durante esta jornada, desde el reciente campeón del fútbol chileno informaron la partida del atacante, Cristián Zavala, quien reforzará a Curicó Unido por todo este año.

Tras la salida del atacante, el estratega de los ‘Albos’, Gustavo Quinteros dialogó con los medios de comunicación en la sala de conferencias del Estadio Monumental y habló sobre la salida de Zavala, en la que indicó que es un jugador con grandes cualidades, pero que no pudo demostrar en el club.

“Cuando vino, yo estuve de acuerdo con que venga, es un jugador que tiene muchas condiciones. A veces las condiciones que tiene, el jugador a veces no puede demostrarla todas, no le sale todo bien o no tiene tantas oportunidades por otros motivos”, partió señalando Quinteros.

Ante esto, el DT de los ‘Albos’ recalcó que para Zavala se le hizo complejo agarrar camiseta de titular ante la competencia que tenía en su zona “en ese puesto casi siempre jugó Gabriel Costa, que hizo como 13-14 goles, entonces no era fácil para él ganarse un lugar”.

Zavala parte a Curicó Unido | Foto: Agencia Uno

De igual forma, el estratega de Colo Colo mostró su enfado ante ciertos jugadores de grandes condiciones que han formado parte de su plantilla, pero que no tienen consistencia y paciencia en su trabajo, en la que puso como ejemplo de aquello a dos jugadores dirigidos por Quinteros.

“A veces también cuando llegan los jóvenes de inferiores o jóvenes que llegan al club, esperan jugar todos los partidos y a veces hay que lucharla mucho, no solamente pasó con Zavala, un jugador que tiene muchas condiciones, sino que con otros jugadores que no tiene la paciencia de seguir peleando, de seguir luchando para quedarse jugando y ganarse un lugar como lo hizo Solari o el Vicho”, declaró.

Profundizando en aquel punto, el entrenador destacó la gran perseverancia que mostraron Pablo Solari y Vicente Pizarro, quienes la remaron desde atrás para poder hacerse un espacio en el once estelar de Colo Colo y los pone como ejemplos a seguir a los jugadores más jóvenes.

“Ellos empezaron desde abajo, uno empezó de suplente, jugaba medio tiempo y salía o jugaba en el segundo tiempo y se ganó el lugar. El Vicho también, lo llevamos muchas veces como el jugador numero 19 o número 20 de las concentraciones y el chico nunca bajó los brazos, siguió peleándola y terminó jugando muy bien como titular, en copas internacionales, fue campeón jugando. Son ejemplos que otros tienen que tomar”, apuntó.

Finalmente, Quinteros tuvo palabras para Joan Cruz, quien hoy está formando parte de la Selección Chilena sub 20 y que espera que luego de su participación en el Sudamericano, vuelva a Colo Colo y recupere su mejor versión para poder ayudar al club.

“Es un jugador muy bueno, una de las promesas del club, que tuvo un bajón futbolístico la temporada anterior y que esperamos poder recuperar lo antes posible, que pueda volver a ser el jugador que él puede ser y que pueda seguir creciendo, ojalá regrese pronto”, cerró.