El Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile ya es historia y tanto albos como azules no se sacaron mayores diferencias dentro de la cancha y terminaron firmando un más que aburrido empate sin goles.

En el programa Agenda Matinal de Todo es Cancha, el periodista Francisco Eguiluz analizó lo que dejó el compromiso mayor del fútbol chileno, donde aseguró que la U pecó de ‘ratón’ por no atreverse ante un mal equipo -en sus palabras- de Colo Colo.

“La U lo que hace es terminar haciendo que Colo Colo jugara un partido muy incómodo, porque cuando a Colo Colo se le cierran, tiene tan malos jugadores que no hay nadie que te rompa una defensa cerrada, pero absolutamente nadie”, dijo Eguiluz.

Eguiluz tildó a Ramiro González de 'putrefactamente malo'. | Foto: Agencia UNO

El comunicador grafica sus dichos con los jugadores albos: “El colombiano Castillo no existe, Bolados es Bolados, Benegas es malo, Leonardo Gil nunca me ha gustado, pero dejó de ser bueno, Pavez que se atrevió con un par de remates, pero no le dio salida y Vicente Pizarro que fue borrado de la cancha. Además, los laterales de Colo Colo no existen como laterales ofensivos”.

“La U se cerró bien, espero bien, ‘ratonió’. Una cosa es cerrarte y hacer el partido que tu quieres en lo defensivo y lo otro es no hacer nada. La U no tiene un remate al arco que yo recuerde con peligro”, aseguró.

“Si tu rival te presenta un zaguero central tan putrefactamente malo como Ramiro González, te presenta un lateral derecho que no existe marcando ni atacando, no tiene jerarquía en la delantera, una vez que te cerraste intenta algo, por último. Pero Osorio estuvo en otro lado, Poblete también, Mateos preocupado de defender, Leandro Fernández no apareció porque no lo acompañaron nunca. ¿La U hizo el negocio? Lo hizo. Pero era la oportunidad que tenía para ganarle a un súper mal equipo de Colo Colo que no tiene ningún jugador bueno”, remató a ambos.