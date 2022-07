El ex mediomcampista de Universidad de Chile se refirió al hecho que involucró a Yonathan Andía durante este jueves y cree que el momento del equipo llama a ser más estricto con este tipo de situaciones.

Pato Mardones no pasa por alto lo de Yonathan Andía y afirma: "Por el momento que está viviendo la U esto llama a ser bastante más estricto"

Universidad de Chile nuevamente está en la palestra y esta vez no es precisamente por lo futbolístico, sino por lo ocurrió durante este jueves con Yonathan Andía. El jugador fue detenido por Carabineros luego de ser sorprendido con hálito alcohólico y negarse a la toma de alcoholemia.

Desde el club realizaron un comunicado tras lo ocurrido con el jugador y también en el transcurso de la jornada habló el abogado que está a cargo del caso. Además, se entregaron detalles sobre los motivos de la detención.

Patricio Mardones conversó en exclusiva con Bolavip Chile y opinó sobre el lo ocurrido con el 'Cachorro'. El histórico jugador azul no pasa por alto el hecho y espera que la situación se aclare y que no afecte al equipo.

"Creo que en un ningún momento este tipo de situaciones son ideales, no es lo correcto. Ahora hay que tener toda la información de lo que realmente pasó, pero estando bien la U, más o menos o mal este tipo de cosas no le hacen bien al fútbol en general y espero que se resuelva lo mejor posible y que no afecte al plantel", expresó Mardones.

"El equipo en ese sentido siempre se apoya por 'x' razones al jugador que le pasó algo, pero pienso que en el momento que está viviendo la U esto llama a que ser bastante más estricto en todo ese tipo de cosas" agregó.

El lateral azul vivió un hecho extrafutbolístico durante este jueves | Foto: Agencia UNO

Por último, se le consultó si frente a este hecho se necesita o no una mano dura interna hacia el ex jugador de Unión La Calera.

"Creo que si están todos los antecedentes la U tiene que actuar siempre de la misma manera y ellos tendrán la manera de club de sancionar", cerró.