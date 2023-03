El histórico ex jugador de La Roja y Universidad de Chile, Patricio Yáñez, remató el partido de los azules frente a Deportes Copiapó y disparó sin piedad en contra de Mauricio Pellegrino por dejar a Lucas Assadi en el banco de suplentes.

Universidad de Chile sigue en la búsqueda de su mejor versión al no poder haber podido superar a Deportes Copiapó en el día de ayer, dejando pasar una oportunidad de oro para prenderse en la parte alta del Campeonato Nacional 2023.

Patricio Yáñez, histórico ex jugador de La Roja y Universidad de Chile, entre otros equipos, desmenuzó lo que dejó el partido de la U y le cayó con fuertes críticas a Mauricio Pellegrino, DT de los azules.

Yáñez exige la titularidad de Lucas Assadi. | Foto: Agencia UNO

“Hay tenencia, hay presión por momentos, la U es un equipo que para mí gusto responde al nivel de los jugadores y uno tiene que ir atendiendo a eso. Entiendo lo de la falta de funcionamiento, de una idea matriz donde entra uno, sale otro y se haga lo mismo, pero por ejemplo ayer Andía, quien se proyectó, sacaba los centros del estadio”, dijo en Puntapié Inicial de Deportes en Agricultura.

Yáñez le cae con todo a Leandro Fernández: “Lo del argentino que llega como gran refuerzo, no pasa absolutamente nada (Leandro Fernández), entonces hay una serie de cuestiones atribuibles al técnico. Se le fue a buscar, no se equivocó la U en contratar a un DT de prestigio y con conocimiento del mercado sudamericano, pero la verdad es que no hay un avance sustancial”.

ver también Histórico DT del fútbol chileno rescata a Toselli en deslucido empate azul

En el cierre, le llama la atención a Pellegrino y la suplencia de Assadi en duros términos: “Lo que yo tengo claro es que, de una vez por todas, Pellegrino se tiene que quitar los lentes de cuero, Assadi tiene que estar en la cancha. Uno podrá decir bueno, Osorio, está bien y el técnico tiene que entregarles las herramientas para que jueguen al fútbol, pero Assadi tiene que estar en la cancha y tiene que encontrarle una zona de confort. Entró cuando el equipo no mostraba nada y mostró, tiene que estar en el once inicial”, remató.