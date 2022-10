Patricio Yáñez, ex jugador del fútbol chileno y de Universidad de Chile, levantó la voz por los nuevos problemas que está teniendo la U para ser local, en donde asegura que es una absoluta vergüenza que un club de la talla de los azules no pueda contar con un recinto propio.

Pato Yáñez está chato con los problemas de localía de Universidad de Chile: "Es una vergüenza que la U no tenga estadio"

Universidad de Chile ha tenido un año duro no solo en lo futbolístico, donde levantó en los últimos partidos, sino que también fuera de ello donde ejercer la localía ha sido un verdadero drama para la dirigencia de Azul Azul.

Los Delegados Presidenciales, Estadio Seguro y Carabineros le han cerrado las puertas a los azules y sus hinchas en más de una ocasión y, a eso, hay que sumarle que la U solo pudo ser local en el Estadio Nacional una sola vez, obligando al conjunto azul a muchas veces tener que salir de la Región Metropolitana para albergar un encuentro.

Quien estalló por esta situación y la recurrente falta de estadio de Universidad de Chile fue Patricio Yáñez, ex jugador azul quien en Deportes en Agricultura soltó la artillería pesada para criticar esta falta de recinto.

La U ha tenido que mover su localía a diferentes estadios, como Santa Laura. | Foto: Agencia UNO

“Aquí lo que es verdad es que es una vergüenza que la U no tenga estadio, es por los hinchas. Yo no conozco en el mundo un equipo grande, de los más grandes con la historia y la hinchada que tiene que no tenga estadio”, dijo.

Bajo esa misma línea, el Pato se pone del lado del hincha: “No tendría por qué estar pasando esto ni los hinchas tener que ver si juegan en Valparaíso, Talca o Antofagasta, es una vergüenza que la U no tenga estadio y los que están hoy día a cargo no tienen ningún interés en construir”.

En el cierre, Yáñez fue contundente diciendo que “Cómo nadie de los que ha estado al mando de la U se preocupa al menos de tener el proyecto estadio y llevarlo a cabo. El hincha de la U no merece estar viviendo esto, de verdad que es algo que está bien en el fútbol de segundo orden donde es semi profesional, pero la U no merece esta realidad”.