Ex futbolista se refirió a las quejas de Gustavo Quinteros por el arbitraje de Fernando Véjar, en quien coincidió con algunas cosas pero puso mesura al decir que no hay mala intención para perjudicar a Colo Colo.

Pato Yáñez le presta ropa a Gustavo Quinteros y sus reclamos: "Con Véjar estamos en presencia de un arbitraje que no es bueno"

Gustavo Quinteros no se guardó nada en la conferencia de prensa post partido en la caída de Colo Colo ante Magallanes por la Supercopa y disparó contra el juez Fernando Véjar, sobre quien dijo que perjudicó abiertamente al Cacique en su derrota.

Las palabras del estratega albo no pasaron desapercibidas y tampoco es la primera vez que se queja de un arbitraje, aunque esta vez encontró en Patricio Yáñez un aliado a sus palabras, pero con más mesura que el DT albo.

Quinteros se quejó por el arbitraje de Véjar. | Foto: Agencia UNO

En la edición AM de Deportes en Agricultura, el ex futbolista aseguró sobre el juez del partido de ayer que “Con Véjar estamos en presencia de un arbitro que no es bueno, lo han respaldado harto y tiene esas cuestiones que tienen muchos árbitros acá en Chile”.

“Hay árbitros que no son buenos y uno espera que no se equivoquen tanto y ayer faltó la tarjeta, la patada aquí y allá, cuestiones que uno ve y son evidentes y eso enervó a Gustavo Quinteros, pero no hubo ninguna cosa para polemizar”, complementó.

Pese al mal arbitraje de ayer, Yáñez no se hace mala sangre: “La expulsión de Gil está bien, cuestiones menores. Mi concepto sobre Véjar es que le falta todavía la capacidad de manejar bien los partidos. Yo no creo que lo hagan a propósito y quieran perjudicar, eso se lo tienen que sacar de la cabeza”, cerró.