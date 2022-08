El ex jugador de Universidad de Chile, Patricio Yáñez, se refirió al paso de los azules a los cuartos de final de la Copa Chile y le cargó la mano a Junior Fernandes y a Cristián Palacios, quienes cree que no tienen el nivel necesario para estar en uno de los equipos más grandes del país.

Universidad de Chile cortó en el día de ayer una racha negativa de 51 días sin poder abrazarse, derrotando a Cobresal por la cuenta mínima con un golazo de Darío Osorio y ganándose de esa manera el derecho a disputar los cuartos de final de la Copa Chile ante Universidad Católica en fechas aún por definir.

La U no jugó bien, pero sacó la tarea adelante y llega mejor en lo anímico para enfrentar, por el Campeonato Nacional 2022, al tetracampeón del fútbol chileno el próximo sábado en el Estadio Nacional.

Pese a la victoria, Patricio Yáñez no quedó muy contento y así lo hizo saber en Deportes en Agricultura: “No vamos a pretender que la U mejore sustancialmente a esta altura, yo creo que no. La U lo que tiene que hacer es sacar resultados y, si lo consigue ante Católica tan mal como ante Cobresal, bienvenido sea”.

Pato Yáñez liquidó el partido de Junior. | Foto: Agencia UNO

El histórico ex jugador de La Roja le cayó con extrema dureza a dos emblemas azules, asegurando que “En el plano de la mejoría ya no tienes las herramientas para hacer jugar mejor a la U, lo digo por el técnico y los jugadores. Hay jugadores como Junior Fernandes que no tienen nada que hacer en una cancha de fútbol ni menos defendiendo a la U, lo de Palacios que era de Unión y jugaba y no pasa absolutamente nada”.

“Esto es técnico y jugadores, ni voy a poner en el primer lugar a los dirigentes que son los grandes responsables, pero no les voy a entrar porque la leche ya está bien calentita y lo único que tiene que hacer es sumar y sacar puntos. ¿Jugando bien? Difícil. ¿Jugando mal, horrible como ayer? Ojalá que así sea para el bien de Universidad de Chile”, complementó el Pato.

En el cierre, Yáñez advierte que de no ocurrir lo anterior “Se va meter en el pantano y, por pantano, me refiero a cuando quede en zona directa de descenso. Ahora está a dos metros porque hay dos equipos que ocupan esos lugares y tiene que enfrentarlos”, remató.